В Китае во время испытаний разбилась первая многоразовая космическая ракета – SCMP

В прошлом году ракета была повреждена во время аварийной посадки

Ракета Deep Blue после аварии 2024 года (Фото: Handout)

В Китае, предположительно, разбилась первая многоразовая ракета компании Deep Blue Aerospace, находившаяся на этапе испытаний. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с ситуацией, а также на спутниковые данные.

Авария произошла на испытательном полигоне компании во Внутренней Монголии в период с конца июля до начала августа.

На спутниковых снимках видны следы пожара возле стартовой площадки.

Спутниковые снимки: SCMP

Источник агентства подтвердил, что полет "закончился неудачей". По его словам, ракета проходила испытания вертикального взлета и посадки.

Во время таких маневров космический аппарат поднимается вертикально и пытается приземлиться обратно в том же месте или поблизости, что является решающим шагом в разработке систем запуска многократного использования.

Агентство отмечает, что следы взрыва на спутниковых снимках видны в сотнях метров от места, где должна была приземлиться ракета.

По мнению медиа, это свидетельствует о том, что ракета, вероятно, отклонилась от курса вскоре после запуска и разбилась во время попытки посадки.

Во время испытаний в сентябре прошлого 2024 года ракета Deep Blue потеряла управление во время последнего спуска, совершив аварийную посадку на эвакуационную площадку и повредив верхнюю часть.

В марте компания сообщила, что на середину 2025 года запланирован полный орбитальный запуск двухступенчатой ракеты.