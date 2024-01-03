У Латвії затримали росіянина за підозрою у шпигунстві – збирав дані про військові об'єкти

Затриманий СДБ громадянин РФ збирав і передав російській спецслужбі інформацію про критичну інфраструктуру та військові об'єкти Латвії

Фото - СДБ Латвії

Служба держбезпеки Латвії (СДБ) повідомила про затримання громадянина Росії за підозрою у шпигунстві. Про це повідомляє Delfi.

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СДБ затримало людину, яку підозрюють у роботі на російські спецслужби, 20 грудня 2023 року. Він перебуває під арештом.

За даними слідства, затриманий громадянин РФ збирав і передав російській спецслужбі інформацію про критичну інфраструктуру та військові об'єкти Латвії, а також "надавав інші види допомоги російській спецслужбі в діяльності, спрямованій проти Латвійської держави".

У СДБ вважають, що затриманий "мав стосунок" до п'яти об'єктів на території Латвії. На цих об'єктах проведено обшуки, там вилучено "великий обсяг документів та носіїв інформації".

Латвія, Литва та Естонія у квітні 2021 року вислали російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

У грудні 2021 року Сейм Латвії дозволив відкрити справу проти депутата, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.

У березні 2022 року в Латвії визнали винним і засудили до п'яти років ув'язнення обвинуваченого у шпигунстві на користь Росії.

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