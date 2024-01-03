В Латвии задержали россиянина по подозрению в шпионаже – собирал данные о военных объектах

Задержанный СГБ гражданин РФ собирал и передал российской спецслужбе информацию о критической инфраструктуре и военных объектах Латвии

Фото - СГБ Латвии

Служба госбезопасности Латвии (СГБ) сообщила о задержании гражданина России по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Delfi.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

СГБ задержало человека, которого подозревают в работе на российские спецслужбы, 20 декабря 2023 года. Он находится под арестом.

По данным следствия, задержанный гражданин РФ собирал и передал российской спецслужбе информацию о критической инфраструктуре и военных объектах Латвии, а также "оказывал другие виды помощи российской спецслужбе в деятельности, направленной против Латвийского государства".

В СГБ считают, что задержанный "имел отношение" к пяти объектам на территории Латвии. На этих объектах проведены обыски, там изъят "большой объем документов и носителей информации".

Латвия, Литва и Эстония в апреле 2021 выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

В декабре 2021 года Сейм Латвии разрешил открыть дело против депутата, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

В марте 2022 года в Латвии признали виновным и приговорили к пяти годам заключения обвиняемого в шпионаже в пользу России.

Читайте также: "Семейный шпионаж". Журналисты рассказали о восьми российских агентах в штаб-квартире НАТО