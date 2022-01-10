"Семейный шпионаж". Журналисты рассказали о 8 российских агентах при штаб-квартире НАТО

Восемь высланных в 2021 году "дипломатов" из представительства России при штаб-квартире НАТО были российскими шпионами. Об этом говорится в расследовании издания EUObserver и неправительственной организации Центр Досье.

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Речь идет о восьмерых людях, которых Россия называла "дипломатами", однако генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал их "незадекларированными офицерами разведки" в октябре 2021-го, когда тех лишили аккредитации. Почти все они работали на ГРУ (военная и военно-техническая разведка) или СВР РФ (политическая разведка).

По данным журналистов, российских агентов зовут Сергей Чесноков, Олег Демехин, Василий Епишкин, Дмитрий Филиппенок, Игорь Ковалев, Надежда Обухова, Александр Смушко и Станислав Телегин.

Полковник Смушко, эстонец по происхождению и выпускник факультета иностранных языков и иностранной военной информации Военного университета Минобороны РФ (ВУМО), имел высокопоставленных "друзей" и работал на ГРУ, говорится в расследовании.

До переезда в Брюссель он был личным переводчиком министра обороны России Сергея Шойгу, главнокомандующего ВС России Валерия Герасимова и экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова.

Его жена, Нина Смушко, также имеет подозрительную биографию, считают журналисты. Она окончила ВУМО, имела звание капитана и работала переводчиком для приезжих офицеров из Индонезии, Малайзии и Венесуэлы, куда РФ экспортирует оружие. В Брюсселе на дипломатической должности не состояла. "В России, в отличие от западных служб, шпионаж, как правило, семейный", – объяснил журналистам офицер контрразведки страны НАТО.

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Филиппенок, отмечают расследователи, до переезда в Брюссель работал в Управлении военной контрразведки ФСБ по Западному округу. В столице Бельгии он искал "предателей" среди россиян.

Епишкин работал на СВР и проводил шпионаж в сфере больших данных (Big Data), говорится в материале. Похожие задания были и у Чеснокова, до бельгийской карьеры он трудился в госпредприятии Антарис-ТП, которое создавало базы данных для МО РФ.

Телегин и Демехин, вероятно, были завербованы во время учебы в МГИМО. Телегин работал в финансовом отделе МИД РФ. Оба имели престижные квартиры в госдомах – на престижном Рублевском шоссе и Мичуринском проспекте в Москве.

Ковалев до карьеры в дипломатии работал в профсоюзе автотранспортников, пишут журналисты. А Обухова начинала с рассылки рекламных каталогов в 2002-м, затем работала атташе в посольстве в Оттаве, а перед отправлением в Брюссель в 2006 году получила награду от президента РФ Владимира Путина за вклад в подготовку встречи лидеров G8.

Журналисты пишут, что по оценкам источников из западных разведок, не менее половины (около 100) российских дипломатов в Бельгии были офицерами разведки, а еще около 100 российских шпионов работали под недипломатическим прикрытием в компаниях, аналитических центрах и НПО.

6 октября 2021-го НАТО лишил аккредитации восьмерых российских дипломатов в штаб-квартире Альянса в Брюсселе и понизил в должности еще двух. Их подозревают в "злонамеренных действиях" против стран-членов НАТО.

Россия в ответ приостановила работу своего представительства в НАТО и миссии Альянса в Москве.

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Марк Сировой

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