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"Семейный шпионаж". Журналисты рассказали о 8 российских агентах при штаб-квартире НАТО

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 16:17
Шпион Александр Смушко (посередине) с министром обороны России Сергеем Шойгу (справа) (фото - mil.ru)

Восемь высланных в 2021 году "дипломатов" из представительства России при штаб-квартире НАТО были российскими шпионами. Об этом говорится в расследовании издания EUObserver и неправительственной организации Центр Досье.

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Речь идет о восьмерых людях, которых Россия называла "дипломатами", однако генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал их "незадекларированными офицерами разведки" в октябре 2021-го, когда тех лишили аккредитации. Почти все они работали на ГРУ (военная и военно-техническая разведка) или СВР РФ (политическая разведка).

По данным журналистов, российских агентов зовут Сергей Чесноков, Олег Демехин, Василий Епишкин, Дмитрий Филиппенок, Игорь Ковалев, Надежда Обухова, Александр Смушко и Станислав Телегин.

Полковник Смушко, эстонец по происхождению и выпускник факультета иностранных языков и иностранной военной информации Военного университета Минобороны РФ (ВУМО), имел высокопоставленных "друзей" и работал на ГРУ, говорится в расследовании.

До переезда в Брюссель он был личным переводчиком министра обороны России Сергея Шойгу, главнокомандующего ВС России Валерия Герасимова и экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова.

Его жена, Нина Смушко, также имеет подозрительную биографию, считают журналисты. Она окончила ВУМО, имела звание капитана и работала переводчиком для приезжих офицеров из Индонезии, Малайзии и Венесуэлы, куда РФ экспортирует оружие. В Брюсселе на дипломатической должности не состояла. "В России, в отличие от западных служб, шпионаж, как правило, семейный", – объяснил журналистам офицер контрразведки страны НАТО.

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"Семейный шпионаж". Журналисты рассказали о 8 российских агентах при штаб-квартире НАТО

Филиппенок, отмечают расследователи, до переезда в Брюссель работал в Управлении военной контрразведки ФСБ по Западному округу. В столице Бельгии он искал "предателей" среди россиян.

Епишкин работал на СВР и проводил шпионаж в сфере больших данных (Big Data), говорится в материале. Похожие задания были и у Чеснокова, до бельгийской карьеры он трудился в госпредприятии Антарис-ТП, которое создавало базы данных для МО РФ.

Телегин и Демехин, вероятно, были завербованы во время учебы в МГИМО. Телегин работал в финансовом отделе МИД РФ. Оба имели престижные квартиры в госдомах – на престижном Рублевском шоссе и Мичуринском проспекте в Москве.

Ковалев до карьеры в дипломатии работал в профсоюзе автотранспортников, пишут журналисты. А Обухова начинала с рассылки рекламных каталогов в 2002-м, затем работала атташе в посольстве в Оттаве, а перед отправлением в Брюссель в 2006 году получила награду от президента РФ Владимира Путина за вклад в подготовку встречи лидеров G8.

Журналисты пишут, что по оценкам источников из западных разведок, не менее половины (около 100) российских дипломатов в Бельгии были офицерами разведки, а еще около 100 российских шпионов работали под недипломатическим прикрытием в компаниях, аналитических центрах и НПО.

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Марк Сировой
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