У Нижньому Новгороді виникла сильна пожежа на складах, було чути вибухи – відео

Під час сильної пожежі в Нижньому Новгороді очевидці чули звуки, схожі на вибухи

Фото: МНС РФ

У російському місті Нижній Новгород почалася сильна пожежа на території, яку російські джерела називають "складами майданчика з утилізації відходів". За офіційною інформацією російських рятувальників, загоряння сталося у ніч проти 30 червня.

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Над об'єктом на Московському шосе піднявся високий стовп диму, який, як пишуть в соцмережах, видно за багато кілометрів.

Російський паблік Shot написав, що на майданчику нібито горять цистерни з лакофарбовими матеріалами та, можливо, газові балони.

Обережно: на відео нецензурна лексика.

Жителька Нижнього Новгорода розповіла журналістам місцевого видання "В городе N" про звуки, схожі на вибухи, яких вона нарахувала сім потужних та близько 40 слабших.