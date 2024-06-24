У Підмосков’ї горить будівля оборонного інституту: є загиблі – відео

Наслідки пожежі (Фото: ресурс окупантів)

Вдень 24 червня у підмосковному місті Фрязіно загорілася будівля науково-дослідного інституту "Платан". Російські пропагандисти повідомили, що внаслідок пожежі загинули щонайменше восьмеро осіб.

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Пропагандистські ресурси зазначають, що двоє з них вистрибнули з вікна, рятуючись від вогню, а шестеро – перебували всередині будівлі.

За інформацією Міністерства з надзвичайних ситуацій Московської області, площа пожежі складає понад 5000 квадратних метрів. На місці працюють більш як 130 рятувальників, залучено 50 одиниць спецтехніки.

Російський пропагандистський паблік SHOT з посиланням на джерела пише, що, попередньо, причиною пожежі вважають порушення техніки безпеки. Займання могло початися в приміщенні, де збирали налобні ліхтарі. Працівники підприємства нібито забули вимкнути обладнання і пішли зі своїх робочих місць.

За відкритими даними, науково-дослідний інститут "Платан" займається виробництвом електронних деталей і радіокомпонентів, які використовують, зокрема, в оборонній промисловості. Однак у НДІ стверджують, що ця будівля інституту давно не належить і є комерційним об'єктом.

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