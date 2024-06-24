В Подмосковье горит здание оборонного института: есть погибшие

Последствия пожара (Фото: ресурс окупантов)

Днем 24 июня в подмосковном городе Фрязино загорелось здание Научно-исследовательского института "Платан". Российские пропагандисты сообщили, что в результате пожара погибли по меньшей мере восемь человек.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Пропагандистские ресурсы отмечают, что двое из них выпрыгнули из окна, спасаясь от огня, а шестеро находились внутри здания.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Московской области, площадь пожара составляет более 5000 квадратных метров. На месте работают более 130 спасателей, привлечены 50 единиц спецтехники.

Российский пропагандистский паблик SHOT со ссылкой на источники пишет, что предварительно причиной пожара считается нарушение техники безопасности. Возгорание могло начаться в помещении, где собирали налобные фонари. Работники предприятия якобы забыли выключить оборудование и ушли со своих рабочих мест.

По открытым данным, научно-исследовательский институт "Платан" занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов, которые используют, в частности, в оборонной промышленности. Однако в НИИ утверждают, что здание институту давно не принадлежит и является коммерческим объектом.

Осторожно, на видео есть ненормативная лексика.