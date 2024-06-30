В Нижнем Новгороде возник сильный пожар на складах, были слышны взрывы – видео
В российском городе Нижний Новгород начался сильный пожар на территории, которую российские источники называют "складами площадки по утилизации отходов". По официальной информации российских спасателей, возгорание произошло в ночь на 30 июня.
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Над объектом на Московском шоссе поднялся высокий столб дыма, который, как пишут в соцсетях, виден за многие километры.
Российский паблик Shot написал, что на площадке якобы горят цистерны с лакокрасочными материалами и, возможно, газовые баллоны.
Осторожно: на видео нецензурная лексика.
Жительница Нижнего Новгорода рассказала журналистам местного издания "В городе N" о звуках, похожих на взрывы, которых она насчитала семь мощных и около 40 более слабых.
- Несколько дней назад в Московской области сгорело здание оборонного института "Платан" в городе Фрязино.