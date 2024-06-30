В Нижнем Новгороде возник сильный пожар на складах, были слышны взрывы – видео

Во время сильного пожара в Нижнем Новгороде очевидцы слышали звуки, похожие на взрывы

Фото: МЧС РФ

В российском городе Нижний Новгород начался сильный пожар на территории, которую российские источники называют "складами площадки по утилизации отходов". По официальной информации российских спасателей, возгорание произошло в ночь на 30 июня.

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Над объектом на Московском шоссе поднялся высокий столб дыма, который, как пишут в соцсетях, виден за многие километры.

Российский паблик Shot написал, что на площадке якобы горят цистерны с лакокрасочными материалами и, возможно, газовые баллоны.

Осторожно: на видео нецензурная лексика.

Жительница Нижнего Новгорода рассказала журналистам местного издания "В городе N" о звуках, похожих на взрывы, которых она насчитала семь мощных и около 40 более слабых.