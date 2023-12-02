У Парагваї звільнили чиновника, який підписав угоду з вигаданою країною

Чиновника звільнили після того, як він підписав угоду з нібито офіційними особами держави "Сполучені Штати Кайласа". Такої країни не існує

Арнальдо Чаморро з представниками "вигаданої країни" (Фото: The Telegraph)

У Парагваї співробітника Міністерства сільського господарства звільнили через те, що він підписав угоду про співпрацю з "представниками" вигаданої країни. Про це повідомляє The Telegraph.

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"Парагвайського високопосадовця звільнено цього тижня після підписання меморандуму про співпрацю з країною, якої не існує", – йдеться у тексті заяви відомства.

Йдеться про керівника апарату Міністра сільського господарства Арнальдо Чаморро.

Він заявив, що його звільнили з посади після того, як він підписав угоду з нібито офіційними особами держави "Сполучені Штати Кайласа", яку йому презентували як південноамериканську острівну країну. Угода, каже Чаморро, передбачала встановлення міждержавних дипломатичних відносин.

"Вони приїхали та висловили бажання допомогти Парагваю. Вони представили декілька проєктів, ми їх вислухали і все", – сказав він.

Чаморро сказав, що представники "іноземної делегації" також зустрічалися з міністром Карлосом Хіменесом.

У 2022 році Держдеп США запровадив санкції проти колишнього президента Парагваю Орасіо Мануеля Картеса Хари через його причетність до корупційних дій, які підірвали демократію в країні.

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