В Парагвае уволили чиновника, подписавшего соглашение с вымышленной страной
В Парагвае сотрудника министерства сельского хозяйства уволили из-за того, что он подписал соглашение о сотрудничестве с "представителями" вымышленной страны. Об этом сообщает The Telegraph.
"Высокопоставленный парагвайский чиновник уволен на этой неделе после подписания меморандума о сотрудничестве со страной, которой не существует", – говорится в тексте заявления ведомства.
Речь идет о руководителе аппарата министра сельского хозяйства Арнальдо Чаморро.
Он заявил, что его уволили с должности после того, как он подписал соглашение с якобы официальными лицами государства "Соединенные Штаты Кайласа", которое ему представили как южноамериканскую островную страну. Соглашение, говорит Чаморро, предусматривало установление межгосударственных дипломатических отношений.
"Они приехали и выразили желание помочь Парагваю. Они представили несколько проектов, мы их выслушали, и все", – сказал он.
Чаморро сказал, что представители "иностранной делегации" также встречались с министром Карлосом Хименесом.
- В 2022 году Госдеп США ввел санкции против бывшего президента Парагвая Орасио Мануэля Картеса Хари из-за его причастности к коррупционным действиям, подорвавшим демократию в стране.
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