В Парагвае уволили чиновника, подписавшего соглашение с вымышленной страной

Чиновника уволили после того, как он подписал соглашение с якобы представителями государства "Соединенные Штаты Кайласа". Такой страны не существует

Арнальдо Чаморро с представителями "вымышленной страны" (Фото: The Telegraph)

В Парагвае сотрудника министерства сельского хозяйства уволили из-за того, что он подписал соглашение о сотрудничестве с "представителями" вымышленной страны. Об этом сообщает The Telegraph.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Высокопоставленный парагвайский чиновник уволен на этой неделе после подписания меморандума о сотрудничестве со страной, которой не существует", – говорится в тексте заявления ведомства.

Речь идет о руководителе аппарата министра сельского хозяйства Арнальдо Чаморро.

Он заявил, что его уволили с должности после того, как он подписал соглашение с якобы официальными лицами государства "Соединенные Штаты Кайласа", которое ему представили как южноамериканскую островную страну. Соглашение, говорит Чаморро, предусматривало установление межгосударственных дипломатических отношений.

"Они приехали и выразили желание помочь Парагваю. Они представили несколько проектов, мы их выслушали, и все", – сказал он.

Чаморро сказал, что представители "иностранной делегации" также встречались с министром Карлосом Хименесом.

В 2022 году Госдеп США ввел санкции против бывшего президента Парагвая Орасио Мануэля Картеса Хари из-за его причастности к коррупционным действиям, подорвавшим демократию в стране.

Читайте также: Россия финансировала кампанию антиукраинской пропаганды в Латинской Америке – Госдеп США