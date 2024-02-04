У парламенті Британії б'ють тривогу: армія може виявитися неготовою до інтенсивної війни

Фото: EPA / FACUNDO ARRIZABALAGA

Збройні сили Великої Британії будуть неготовими до війни високої інтенсивності, якщо швидко не ліквідувати дефіцит особового складу та військового обладнання. Про це з посиланням на звіт комітету з питань оборони Палати громад (нижньої палати британського парламенту) пише BBC.

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Комітет заявив, що з британської армії звільняється більше людей, ніж приходить новобранців, і закликав уряд негайно втрутитися, щоб покращити умови служби для військових.

У звіті під назвою "Готові до війни?" говориться, що британські збройні сили завжди знаходять спосіб виконати поставлену перед ними задачу, але перенапруження негативно вплинуло на готовність до високоінтенсивних бойових дій.

"Не дивно, що більше людей залишають збройні сили, ніж приєднуються до них", – йдеться у звіті.

Депутати пишуть про кризу у рекрутингу та утриманні як регулярного персоналу, так і резервістів.

"Уряд повинен діяти, щоб розірвати це замкнуте коло, і зробити це швидко, щоб бути впевненим у здатності Великої Британії протистояти викликам не лише сьогодення, але й грозовим хмарам на горизонті", – йдеться у звіті.

Ще однією сферою, яка викликає занепокоєння британських депутатів, є недостатнє фінансування арсеналів. Тих 1,95 млрд фунтів стерлінгів, які були виділені на боєприпаси минулого року, вистачить лише для покриття наявного дефіциту ресурсів, а не для поповнення і посилення спроможностей.

Комітет закликав до вдосконалення процесів закупівель з метою збільшення промислового потенціалу Британії та виробництва боєприпасів як у контексті війни РФ проти України, так і будь-якої потенційної майбутньої війни.

Це повинно включати збереження списаного обладнання, навіть наполовину придатного для відновлення.