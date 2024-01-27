YouGov: Третина британців до 40 років кажуть, що не пішли б на фронт у разі світової війни

За даними соціологів, у Британії 38% людей молодше 40 стверджують, що вони відмовилися б служити в збройних силах у разі початку світової війни

Навчання у Британії (Фото - Міноборони Британії)

Більше третини британців віком до 40 років відмовилися б від призову в разі початку нової світової війни. Про це свідчать результати опитування YouGov, опубліковані 26 січня.

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За даними дослідження, у Великій Британії 38% людей молодше 40 стверджують, що вони відмовилися б служити в збройних силах у разі світової війни, а 30% сказали, що не служили б, навіть якби Британія зіткнулася з неминучим вторгненням.

Соціологи наголосили, що віковий діапазон від 18 до 40 років подібний до того, який британський уряд спочатку використовував для призову на службу під час Першої та Другої світових воєн.

Кожен 14-й (7%) опитаний стверджує, що пішов би добровольцем, якби почалася світова війна. Дещо більше опитаних (11%) пішли б добровольцями, якби загроза стосувалася саме Британії.

Інші опитані сказали, що пішли б служити, якби їх призвали – 21% у разі світової війни та 23%, якщо вторгнення буде саме до Британії.

Як наголосили соціологи, в обох сценаріях близько третини британців або не впевнені, або вважають, що збройні сили не захочуть їх використовувати через вік або інвалідність.

При цьому жінки призовного віку частіше відмовляються служити, ніж чоловіки. У разі світової війни 39-47% чоловіків у віці 18-40 років кажуть, що пішли б добровольцями або не ухилялись би від призову, а серед жінок цей показник – 19-24%.

24 січня начальник Генштабу Британії Патрік Сандерс заявив, що влада має морально підготувати британців до того, що у разі потенційної війни з Росією їм доведеться стати до зброї.

За даними The Telegraph, США вперше за 15 років планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії через зростання загрози з боку Росії.

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