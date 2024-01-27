YouGov: Треть британцев до 40 лет говорят, что не пошли бы на фронт в случае мировой войны

По данным социологов, в Британии 38% людей младше 40 утверждают, что они отказались бы служить в вооруженных силах в случае начала мировой войны

Убучения в Британии (Фото - Минобороны Британии)

Более трети британцев в возрасте до 40 лет отказались бы от призыва в случае новой мировой войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, опубликованные 26 января.

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По данным исследования, в Великобритании 38% людей младше 40 утверждают, что они отказались бы служить в вооруженных силах в случае мировой войны, а 30% сказали, что не служили бы, даже если Британия столкнулась бы с неизбежным вторжением.

Социологи подчеркнули, что возрастной диапазон от 18 до 40 лет подобен тому, который британское правительство первоначально использовало для призыва на службу во время Первой и Второй мировых войн.

Каждый 14-й (7%) опрошенный утверждает, что пошел бы добровольцем, если бы началась мировая война. Несколько больше опрошенных (11%) пошли бы добровольцами, если бы угроза касалась именно Британии.

Другие опрошенные сказали, что пошли бы служить, если бы их призвали – 21% в случае мировой войны и 23%, если вторжение будет именно в Британию.

Как подчеркнули социологи, в обоих сценариях около трети британцев либо не уверены, либо считают, что вооруженные силы не захотят их использовать из-за возраста или инвалидности.

При этом женщины призывного возраста чаще отказываются служить, чем мужчины. В случае мировой войны 39-47% мужчин в возрасте 18-40 лет говорят, что пошли бы добровольцами или не уклонялись бы от призыва, а среди женщин этот показатель – 19-24%.

24 января начальник Генштаба Британии Патрик Сандерс заявил, что власти должны морально подготовить британцев к тому, что в случае потенциальной войны с Россией им придется взять в руки оружие.

По данным The Telegraph, США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за роста угрозы со стороны России.

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