В парламенте Британии бьют тревогу: армия может оказаться неготовой к интенсивной войне
Вооруженные силы Великобритании будут не готовы к войне высокой интенсивности, если быстро не ликвидировать дефицит личного состава и военного оборудования. Об этом со ссылкой на отчет комитета по обороне Палаты общин (нижней палаты британского парламента) пишет BBC.
Комитет заявил, что из британской армии увольняется больше людей, чем приходит новобранцев, и призвал правительство немедленно вмешаться, чтобы улучшить условия службы для военных.
В отчете под названием "Готовы к войне?" говорится, что британские вооруженные силы всегда находят способ выполнить поставленную перед ними задачу, но перенапряжение негативно повлияло на готовность к высокоинтенсивным боевым действиям.
"Неудивительно, что больше людей покидают вооруженные силы, чем присоединяются к ним", — говорится в отчете.
Депутаты пишут о кризисе в рекрутинге и содержании как регулярного персонала, так и резервистов.
"Правительство должно действовать, чтобы разорвать этот замкнутый круг, и сделать это быстро, чтобы быть уверенным в способности Великобритании противостоять вызовам не только настоящего, но и грозовым облакам на горизонте", — говорится в отчете.
Еще одной сферой, вызывающей обеспокоенность британских депутатов, является недостаточное финансирование арсеналов. Те 1,95 млрд фунтов стерлингов, которые были выделены на боеприпасы в прошлом году, хватит только для покрытия имеющегося дефицита ресурсов, а не для пополнения и усиления возможностей.
Комитет призвал к совершенствованию процессов закупок с целью увеличения промышленного потенциала Британии и производства боеприпасов как в контексте войны РФ против Украины, так и любой потенциальной будущей войны.
Это должно включать в себя сохранение списанного оборудования, даже наполовину пригодного для восстановления.
- Согласно опросам, треть британцев до 40 лет говорят, что не пошли бы на фронт в случае новой мировой войны.