В парламенте Британии бьют тревогу: армия может оказаться неготовой к интенсивной войне

Фото: EPA / FACUNDO ARRIZABALAGA

Вооруженные силы Великобритании будут не готовы к войне высокой интенсивности, если быстро не ликвидировать дефицит личного состава и военного оборудования. Об этом со ссылкой на отчет комитета по обороне Палаты общин (нижней палаты британского парламента) пишет BBC.

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Комитет заявил, что из британской армии увольняется больше людей, чем приходит новобранцев, и призвал правительство немедленно вмешаться, чтобы улучшить условия службы для военных.

В отчете под названием "Готовы к войне?" говорится, что британские вооруженные силы всегда находят способ выполнить поставленную перед ними задачу, но перенапряжение негативно повлияло на готовность к высокоинтенсивным боевым действиям.

"Неудивительно, что больше людей покидают вооруженные силы, чем присоединяются к ним", — говорится в отчете.

Депутаты пишут о кризисе в рекрутинге и содержании как регулярного персонала, так и резервистов.

"Правительство должно действовать, чтобы разорвать этот замкнутый круг, и сделать это быстро, чтобы быть уверенным в способности Великобритании противостоять вызовам не только настоящего, но и грозовым облакам на горизонте", — говорится в отчете.

Еще одной сферой, вызывающей обеспокоенность британских депутатов, является недостаточное финансирование арсеналов. Те 1,95 млрд фунтов стерлингов, которые были выделены на боеприпасы в прошлом году, хватит только для покрытия имеющегося дефицита ресурсов, а не для пополнения и усиления возможностей.

Комитет призвал к совершенствованию процессов закупок с целью увеличения промышленного потенциала Британии и производства боеприпасов как в контексте войны РФ против Украины, так и любой потенциальной будущей войны.

Это должно включать в себя сохранение списанного оборудования, даже наполовину пригодного для восстановления.