У Парижі згоріла 30-метрова дзвіниця історичної будівлі ратуші – відео, фото

У французькому Парижі в ніч проти 27 січня згоріла 30-метрова дзвіниця ратуші ХІХ століття, існує ризик обвалення. Про це пише Le Parisien.

Зазначається, що пожежа сталася на даху ратуші 12-го округу, розташованої на проспекті Доменіль. Полум'я охопило дзвіницю висотою приблизно 30 метрів.

За словами префекта поліції Парижа Лорана Нуньєса, займання сталося на верхній частині будівлі. Для ліквідації пожежі було залучено близько 150 пожежників і 60 спецмашин. Станом на 08:30 за місцевим часом вогонь вдалося локалізувати. Інформації про постраждалих немає.

