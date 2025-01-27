У Парижі згоріла 30-метрова дзвіниця історичної будівлі ратуші – відео, фото

На місці події працюють архітектори, які оцінюють ризик обвалу дзвіниці та вирішують, чи необхідно встановлювати опори

Наслідки пожежі (Фото: AEagle98704/Х)

У французькому Парижі в ніч проти 27 січня згоріла 30-метрова дзвіниця ратуші ХІХ століття, існує ризик обвалення. Про це пише Le Parisien.

Зазначається, що пожежа сталася на даху ратуші 12-го округу, розташованої на проспекті Доменіль. Полум'я охопило дзвіницю висотою приблизно 30 метрів.

За словами префекта поліції Парижа Лорана Нуньєса, займання сталося на верхній частині будівлі. Для ліквідації пожежі було залучено близько 150 пожежників і 60 спецмашин. Станом на 08:30 за місцевим часом вогонь вдалося локалізувати. Інформації про постраждалих немає.

The building of the town hall in #Paris was engulfed in flames. The bell tower, about thirty meters high, caught fire. The town hall where the fire occurred was built in 1876 and is a building in the styles of several successive eras pic.twitter.com/mFBpvhBNKJ — Oo ps (@ps_trump) January 27, 2025

Після ліквідації пожежі паризькі пожежники повідомили, що частина даху за шпилем залишиться зруйнованою. На місці події працюють архітектори, які оцінюють ризик обвалу дзвіниці та вирішують, чи необхідно встановлювати опори.

За словами журналістів, дзвіниця після пожежі почала нахилятися. Префект Лоран Нуньєс підтвердив, що існує загроза її обвалу, і зазначив, що для повної оцінки наслідків знадобиться кілька днів.

🚨 France 🇫🇷



A beautiful Parisian building, the town hall of the 12th arrondissement, caught fire last night at 3 AM



The fire has been extinguished, but why always Paris? https://t.co/aPtXqODUpk pic.twitter.com/BXeiKDiknJ — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) January 27, 2025

15 квітня 2019 року в історичній будівлі собору Паризької Богоматері спалахнула пожежа, яка знищила шпиль, дерев'яний дах і частину склепіння. Понад 600 пожежників гасили структуру храму – вдалося зберегти вітражі, більшість статуй і терновий вінець.

Наприкінці 2024-го Нотр-Дам відкрили після п’ятирічної реставрації. На урочистості в Париж приїхали лідери з 40 країн світу, серед запрошених був президент України Володимир Зеленський та обраний президент США Дональд Трамп.