В Париже сгорела 30-метровая колокольня исторического здания ратуши – видео, фото

На месте происшествия работают архитекторы, которые оценивают риск обвала колокольни и решают, необходимо ли устанавливать опоры

Последствия пожара (Фото: AEagle98704/Х)

Во французском Париже в ночь на 27 января сгорела 30-метровая колокольня ратуши XIX века, существует риск обрушения. Об этом пишет Le Parisien.

Пожар произошел на крыше ратуши 12-го округа, расположенной на проспекте Домениль. Пламя охватило колокольню высотой примерно 30 метров.

По словам префекта полиции Парижа Лорана Нуньеса, возгорание произошло на верхней части здания. Для ликвидации пожара было привлечено около 150 пожарных и 60 спецмашин. По состоянию на 08.30 по местному времени огонь удалось локализовать. Информации о пострадавших нет.

The building of the town hall in #Paris was engulfed in flames. The bell tower, about thirty meters high, caught fire. The town hall where the fire occurred was built in 1876 and is a building in the styles of several successive eras pic.twitter.com/mFBpvhBNKJ

— Oo ps (@ps_trump) January 27, 2025

После ликвидации пожара парижские пожарные сообщили, что часть крыши за шпилем останется разрушенной. На месте происшествия работают архитекторы, которые оценивают риск обвала колокольни и решают, необходимо ли устанавливать опоры.

По словам журналистов, колокольня после пожара начала наклоняться. Префект Лоран Нуньес подтвердил, что существует угроза ее обрушения, и отметил, что для полной оценки последствий потребуется несколько дней.

🚨 France 🇫🇷



A beautiful Parisian building, the town hall of the 12th arrondissement, caught fire last night at 3 AM



The fire has been extinguished, но why always Paris? https://t.co/aPtXqODUpk pic.twitter.com/BXeiKDiknJ — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) January 27, 2025

15 апреля 2019 года в историческом здании собора Парижской Богоматери вспыхнул пожар, уничтоживший шпиль, деревянную крышу и часть свода. Более 600 пожарных гасили структуру храма – удалось сохранить витражи, большинство статуй и терновый венец.

В конце 2024 года Нотр-Дам открыли после пятилетней реставрации. На торжества в Париж приехали лидеры из 40 стран мира, среди приглашенных был президент Украины Владимир Зеленский и избранный президент США Дональд Трамп.