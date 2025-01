В Париже сгорела 30-метровая колокольня исторического здания ратуши – видео, фото

Во французском Париже в ночь на 27 января сгорела 30-метровая колокольня ратуши XIX века, существует риск обрушения. Об этом пишет Le Parisien.

Пожар произошел на крыше ратуши 12-го округа, расположенной на проспекте Домениль. Пламя охватило колокольню высотой примерно 30 метров.

По словам префекта полиции Парижа Лорана Нуньеса, возгорание произошло на верхней части здания. Для ликвидации пожара было привлечено около 150 пожарных и 60 спецмашин. По состоянию на 08.30 по местному времени огонь удалось локализовать. Информации о пострадавших нет.

После ликвидации пожара парижские пожарные сообщили, что часть крыши за шпилем останется разрушенной. На месте происшествия работают архитекторы, которые оценивают риск обвала колокольни и решают, необходимо ли устанавливать опоры.

По словам журналистов, колокольня после пожара начала наклоняться. Префект Лоран Нуньес подтвердил, что существует угроза ее обрушения, и отметил, что для полной оценки последствий потребуется несколько дней.

🚨 France 🇫🇷



A beautiful Parisian building, the town hall of the 12th arrondissement, caught fire last night at 3 AM



The fire has been extinguished, но why always Paris? https://t.co/aPtXqODUpk pic.twitter.com/BXeiKDiknJ