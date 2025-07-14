У Швеції хочуть збільшити вік призову на службу для офіцерів з 47 до 70 років

Нововведення може торкнутися тих, хто щонайменше рік прослужив у званні офіцера чи офіцера запасу

Військові Швеції (Фото: x.com/Forsvarsmakten)

У Швеції хочуть збільшити термін служби за призовом для колишніх офіцерів з 47 до 70 років. Про це йдеться у висновку урядової комісії, що вивчала питання майбутнього комплектування національних збройних сил, передає SVT.

На сьогодні у країні люди, які пройшли військовий вишкіл, можуть бути призвані на службу до 47 років. Після запровадження так званого "10-річного ліміту" тисячі людей почали звільнятися з армії, тому уряд пропонує скасувати його.

У разі ухвалення такого рішення, ті, хто не служив і не проходив підготовку протягом 10 років, будуть переведені в кадровий резерв, а звідти зможуть бути призвані в армію Швеції за потреби.

А для громадян, які прослужили професійним офіцером або офіцером запасу щонайменше рік, пропонують підвищити призовний вік до 70 років.

Згідно з останнім рішенням Міністерства оборони Швеції, до 2030 року підготовку пройдуть не менше 10 000 призовників, а потім їх кількість збільшиться до 12 000 на рік.