В Швеции хотят увеличить возраст призыва на службу для офицеров с 47 до 70 лет

Нововведение может коснуться тех, кто минимум год прослужил в звании офицера или офицера запаса

Военные Швеции (Фото: x.com/Forsvarsmakten)

В Швеции хотят увеличить срок службы по призыву для бывших офицеров с 47 до 70 лет. Об этом сказано в заключении правительственной комиссии, изучавший вопрос будущего комплектования национальных вооруженных сил, передает SVT.

На сегодняшний день в стране люди, прошедшие военную подготовку, могут быть призваны на службу до 47 лет. После введения так называемого "10-летнего лимита" тысячи людей стали увольняться из армии, поэтому правительство предлагает отменить его.

В случае принятия такого решения, те, кто не служил и не проходил подготовку в течение 10 лет, будут переведены в кадровый резерв, а оттуда могут быть призваны в армию Швеции по мере необходимости.

А для граждан, прослуживших в качестве профессионального офицера или офицера запаса минимум год, предлагают повысить призывной возраст до 70 лет.

Согласно последнему решению Министерства обороны Швеции, к 2030 году подготовку пройдут не менее 10 000 призывников, а затем их число увеличится до 12 000 в год.