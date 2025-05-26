Швеция выделила почти полмиллиарда долларов на военную помощь Украине – полный список
Швеция выделила $504,3 млн на усиление обороноспособности Украины, сообщило правительство королевства.
Кабинет министров Швеции поручил Вооруженным силам страны внести финансовые взносы в многосторонние фонды и инициативы, направленные на укрепление украинской обороны.
Речь идет о следующей помощи:
→ $10,5 млн на закупку оборудования для разминирования, в том числе датчиков мин, транспортной и средств индивидуальной защиты (в рамках Коалиции по разминированию стран-участников формата "Рамштайн");
→ $31,5 млн на закупку беспилотников разных типов (Коалиция дронов);
→ $5,25 млн на подготовку защитников из Военно-морских сил ВСУ в рамках операции Intercharge (Коалиция по морской безопасности);
→ $3,15 млн на оборудование для украинской цифровой военной системы Delta (IT-коалиция);
→ $105 млн на закупку вооружений у украинских производителей по Датской модели;
→ $43,9 млн на закупку оборудования для поддержки строительства украинских Сухопутных сил, в частности, на приобретение бронетехники (возглавляет процесс Дания, принимают участие Балтийские и Нордические страны);
→ $57,79 млн на чешскую и $57,37 млн на эстонскую инициативы по закупке боеприпасов для Украины;
→ $105 млн на закупку систем противовоздушной обороны и дальнобойных беспилотников в рамках многостороннего сотрудничества.
- 23 мая Минобороны провело переговоры с представителями шведской компании SAAB по модернизации авиационного флота: Украина планирует установить шведскую авионику на военные самолеты советского производства.
- 26 мая Нидерланды отправили Украине последнюю партию истребителей F-16. Всего Амстердам передал украинским Воздушным силам 24 таких самолета.