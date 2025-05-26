Швеция выделила почти полмиллиарда долларов на военную помощь Украине – полный список

ПВО, дальнобойные дроны, чешская и эстонская инициативы, а также финансирование производства в Украине

Иллюстративное фото с визита президента Владимира Зеленского на саммит стран Северной Европы в 2024 году: Fredrik Sandberg / EPA

Швеция выделила $504,3 млн на усиление обороноспособности Украины, сообщило правительство королевства.

Кабинет министров Швеции поручил Вооруженным силам страны внести финансовые взносы в многосторонние фонды и инициативы, направленные на укрепление украинской обороны.

Речь идет о следующей помощи:

→ $10,5 млн на закупку оборудования для разминирования, в том числе датчиков мин, транспортной и средств индивидуальной защиты (в рамках Коалиции по разминированию стран-участников формата "Рамштайн");

→ $31,5 млн на закупку беспилотников разных типов (Коалиция дронов);

→ $5,25 млн на подготовку защитников из Военно-морских сил ВСУ в рамках операции Intercharge (Коалиция по морской безопасности);

→ $3,15 млн на оборудование для украинской цифровой военной системы Delta (IT-коалиция);

→ $105 млн на закупку вооружений у украинских производителей по Датской модели;

→ $43,9 млн на закупку оборудования для поддержки строительства украинских Сухопутных сил, в частности, на приобретение бронетехники (возглавляет процесс Дания, принимают участие Балтийские и Нордические страны);

→ $57,79 млн на чешскую и $57,37 млн на эстонскую инициативы по закупке боеприпасов для Украины;

→ $105 млн на закупку систем противовоздушной обороны и дальнобойных беспилотников в рамках многостороннего сотрудничества.