Швеція виділила майже пів мільярда доларів на військову допомогу Україні – повний список

ППО, далекобійні дрони, чеська та естонська ініціативи, а також фінансування виробництва в Україні

Ілюстративне фото з візиту президента Володимира Зеленського на саміт країн Північної Європи у 2024 році: Fredrik Sandberg / EPA

Швеція виділила $504,3 млн на посилення обороноздатності України, повідомив уряд королівства.

Кабінет міністрів Швеції доручив Збройним силам країни зробити фінансові внески до багатосторонніх фондів та ініціатив, спрямованих на зміцнення української оборони.

Йдеться про наступну допомогу:

→ $10,5 млн на закупівлю обладнання для розмінування, зокрема датчиків мін, транспортну та засобів індивідуального захисту (у межах Коаліції з розмінування країн-учасників формату "Рамштайн");

→ $31,5 млн на закупівлю безпілотників різних типів (Коаліція дронів);

→ $5,25 млн на підготовку захисників з Військово-морських сил ЗСУ у межах операції Intercharge (Коаліція з морської безпеки);

→ $3,15 млн на обладнання для української цифрової військової системи Delta (IT-коаліція);

→ $105 млн на закупівлю озброєнь в українських виробників за Данською моделлю;

→ $43,9 млн на закупівлю устаткування для підтримки розбудови українських Сухопутних сил, зокрема, на придбання бронетехніки (очолює процес Данія, беруть участь Балтійські та Нордичні країни);

→ $57,79 млн на чеську та $57,37 млн на естонську ініціативи з закупівлі боєприпасів для України;

→ $105 млн на закупівлю систем протиповітряної оборони й далекобійних безпілотників у межах багатосторонньої співпраці.