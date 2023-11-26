У Сьєрра-Леоне озброєні люди напали на кілька в'язниць, запроваджено комендантську годину
На всій території африканської республіки Сьєрра-Леоне запроваджено комендантську годину після того, як озброєні люди увірвалися до в'язниць і звільнили в'язнів. Про це повідомляє BBC.
Міністр інформації Сьєрра-Леоне Чернор Бах повідомив, що під час нападу на кілька великих в'язниць країни були звільнені ув'язнені.
"Великі центри тримання під вартою, включно з в'язницею Падемба-Роуд, зазнали сьогодні нападу, і в інтересах захисту життя цивільного населення (зокрема ув'язнених) сили безпеки були змушені вчинити тактичний відступ", – заявив міністр.
Перед цим стався напад на армійські казарми у столичному Фрітауні. Громадянські повідомляли, що в районі казарм, які розташовані поряд із президентською резиденцією, було чути стрілянину.
Після цього у всій країні була введена комендантська година. Мешканцям настійно рекомендується залишатися вдома, всі авіарейси єдиного міжнародного аеропорту країни скасовані.
Як повідомив Бах, нападники були відкинуті до околиць Фрітауна. "Більшість міста спокійна і перебуває під контролем сил державної безпеки", – написав він.
Військове джерело повідомило ВВС, що деякі з нападників заарештовані, серед них охоронець колишнього президента країни Ернеста Короми.
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