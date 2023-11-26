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У Сьєрра-Леоне озброєні люди напали на кілька в'язниць, запроваджено комендантську годину

Этот материал также доступен на русском
26.11.2023, 20:24
У Сьєрра-Леоне озброєні люди напали на кілька в'язниць, запроваджено комендантську годину - Фото
Вибори у Сьєрра-Леоне (Фото - EPA)

На всій території африканської республіки Сьєрра-Леоне запроваджено комендантську годину після того, як озброєні люди увірвалися до в'язниць і звільнили в'язнів. Про це повідомляє BBC.

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Міністр інформації Сьєрра-Леоне Чернор Бах повідомив, що під час нападу на кілька великих в'язниць країни були звільнені ув'язнені.

"Великі центри тримання під вартою, включно з в'язницею Падемба-Роуд, зазнали сьогодні нападу, і в інтересах захисту життя цивільного населення (зокрема ув'язнених) сили безпеки були змушені вчинити тактичний відступ", – заявив міністр.

Перед цим стався напад на армійські казарми у столичному Фрітауні. Громадянські повідомляли, що в районі казарм, які розташовані поряд із президентською резиденцією, було чути стрілянину.

Після цього у всій країні була введена комендантська година. Мешканцям настійно рекомендується залишатися вдома, всі авіарейси єдиного міжнародного аеропорту країни скасовані.

Як повідомив Бах, нападники були відкинуті до околиць Фрітауна. "Більшість міста спокійна і перебуває під контролем сил державної безпеки", – написав він.

Військове джерело повідомило ВВС, що деякі з нападників заарештовані, серед них охоронець колишнього президента країни Ернеста Короми.

  • 29 липня 2023 року глава президентської гвардії Нігеру оголосив себе президентом після того, як спровокував переворот, в результаті якого було повалено її прозахідного лідера.
  • 29 серпня військові Габону оголосили на телебаченні про розпуск усіх інститутів влади та анулювання результатів виборів.

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Сергій Бережний
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