В Сьерра-Леоне вооруженные люди напали на несколько тюрем, введен комендантский час

По всей территории африканской республики Сьерра-Леоне введен комендантский час после того, как вооруженные люди ворвались в тюрьмы и освободили заключенных. Об этом сообщает BBC.

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Министр информации Сьерра-Леоне Чернор Бах сообщил, что при нападении на несколько крупных тюрем страны были освобождены заключенные.

"Крупные центры содержания под стражей, включая тюрьму Падемба-Роуд, подверглись сегодня нападению, и в интересах защиты жизни гражданского населения (в том числе заключенных) силы безопасности были вынуждены совершить тактическое отступление", – заявил министр.

Перед этим произошло нападение на армейские казармы в столичном Фритауне. Гражданские сообщали, что в районе казарм, которые расположены рядом с президентской резиденцией, была слышна стрельба.

После этого по всей стране был введен комендантский час. Жителям настоятельно рекомендуется оставаться дома, все авиарейсы единственного международного аэропорта страны отменены.

Как сообщил Бах, нападавшие были отброшены к окраинам Фритауна. "Большая часть города спокойна и находится под контролем сил государственной безопасности", – написал он.

Военный источник сообщил BBC, что некоторые из нападавших арестованы, среди них охранник бывшего президента страны Эрнеста Коромы.

29 июля 2023 года глава президентской гвардии Нигера объявил себя президентом после того, как спровоцировал переворот, в результате которого был свергнут ее прозападный лидер.

29 августа военные Габона объявили по телевидению о роспуске всех институтов власти и аннулировании результатов выборов.

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