У столиці Єгипту спалахнули масові антипрезидентські протести – відео
У Каїрі, столиці Єгипту, 23 грудня спалахнули масові протести проти чинного президента Абдель Фаттаха ас-Сісі. Про це повідомляють місцеві ресурси у соцмережі X.
За даними очевидців та медіа, сотні людей висловлюють обурення через політику влади, погіршення економічної ситуації, обмеження громадянських свобод та збільшення корупції.
Протестувальники скандують гасла, серед яких "Аш-шаб юрід іскат ан-нізам" — відома пісня протестів під час "Арабської весни". Люди також висловлюють невдоволення політикою президента.
🔥🔥🔥 A day after "the Egyptian Foreign Minister held a phone call with his Russian counterpart, emphasizing the need to intensify political consultations at the ministerial level…"— Jason Jay Smart (@officejjsmart) December 23, 2024
Mass anti-government protests have begun in the Egyptian capital Cairo. pic.twitter.com/wmvI6zjcxX
У 2013 році Абдель Фаттах ас-Сісі, який тоді був головнокомандувачем армії, усунув від влади президента Мухаммеда Мурсі та сам обійняв посаду глави держави. У 2018 році він був переобраний президентом на виборах.
Anti government protests erupt in Cairo, Egypt.— Francis Gaitho (@FGaitho237) December 23, 2024
Local Egyptian media report protests due to "economic situation, the suppression of freedoms, and government corruption."
Protesters are chanting "Ash-shab yurid isqat an-nizam," a popular Arab Spring color revolution chant.
"The… pic.twitter.com/WnjUtCFUyo
- Останні масштабні протести проти ас-Сісі відбулися у вересні 2019 року. У містах Гіза та Махалла демонстранти вимагали його відставки. У Суеці поліція застосовувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.
- Протягом перших кількох днів протестів було заарештовано понад 300 осіб, а через тиждень ця кількість зросла до 2000.