У столиці Єгипту спалахнули масові антипрезидентські протести – відео

У Каїрі, столиці Єгипту, 23 грудня спалахнули масові протести проти чинного президента Абдель Фаттаха ас-Сісі. Про це повідомляють місцеві ресурси у соцмережі X.

За даними очевидців та медіа, сотні людей висловлюють обурення через політику влади, погіршення економічної ситуації, обмеження громадянських свобод та збільшення корупції.

Протестувальники скандують гасла, серед яких "Аш-шаб юрід іскат ан-нізам" — відома пісня протестів під час "Арабської весни". Люди також висловлюють невдоволення політикою президента.

🔥🔥🔥 A day after "the Egyptian Foreign Minister held a phone call with his Russian counterpart, emphasizing the need to intensify political consultations at the ministerial level…"



Mass anti-government protests have begun in the Egyptian capital Cairo. pic.twitter.com/wmvI6zjcxX