У столиці Єгипту спалахнули масові антипрезидентські протести – відео

Останні масштабні протести проти політики Абдель Фаттаха ас-Сісі відбулися у вересні 2019 року

Протест у Каїрі у 2019 році (Фото: ЕРА/Mohamed Hossam)

У Каїрі, столиці Єгипту, 23 грудня спалахнули масові протести проти чинного президента Абдель Фаттаха ас-Сісі. Про це повідомляють місцеві ресурси у соцмережі X.

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За даними очевидців та медіа, сотні людей висловлюють обурення через політику влади, погіршення економічної ситуації, обмеження громадянських свобод та збільшення корупції.

Протестувальники скандують гасла, серед яких "Аш-шаб юрід іскат ан-нізам" — відома пісня протестів під час "Арабської весни". Люди також висловлюють невдоволення політикою президента.

🔥🔥🔥 A day after "the Egyptian Foreign Minister held a phone call with his Russian counterpart, emphasizing the need to intensify political consultations at the ministerial level…"



Mass anti-government protests have begun in the Egyptian capital Cairo. pic.twitter.com/wmvI6zjcxX — Jason Jay Smart (@officejjsmart) December 23, 2024

У 2013 році Абдель Фаттах ас-Сісі, який тоді був головнокомандувачем армії, усунув від влади президента Мухаммеда Мурсі та сам обійняв посаду глави держави. У 2018 році він був переобраний президентом на виборах.

Anti government protests erupt in Cairo, Egypt.



Local Egyptian media report protests due to "economic situation, the suppression of freedoms, and government corruption."



Protesters are chanting "Ash-shab yurid isqat an-nizam," a popular Arab Spring color revolution chant.



"The… pic.twitter.com/WnjUtCFUyo — Francis Gaitho (@FGaitho237) December 23, 2024

Останні масштабні протести проти ас-Сісі відбулися у вересні 2019 року. У містах Гіза та Махалла демонстранти вимагали його відставки. У Суеці поліція застосовувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.

Протягом перших кількох днів протестів було заарештовано понад 300 осіб, а через тиждень ця кількість зросла до 2000.