У столиці Єгипту спалахнули масові антипрезидентські протести – відео
Протест у Каїрі у 2019 році (Фото: ЕРА/Mohamed Hossam)

У Каїрі, столиці Єгипту, 23 грудня спалахнули масові протести проти чинного президента Абдель Фаттаха ас-Сісі. Про це повідомляють місцеві ресурси у соцмережі X.

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За даними очевидців та медіа, сотні людей висловлюють обурення через політику влади, погіршення економічної ситуації, обмеження громадянських свобод та збільшення корупції.

Протестувальники скандують гасла, серед яких "Аш-шаб юрід іскат ан-нізам" — відома пісня протестів під час "Арабської весни". Люди також висловлюють невдоволення політикою президента.

У 2013 році Абдель Фаттах ас-Сісі, який тоді був головнокомандувачем армії, усунув від влади президента Мухаммеда Мурсі та сам обійняв посаду глави держави. У 2018 році він був переобраний президентом на виборах.

  • Останні масштабні протести проти ас-Сісі відбулися у вересні 2019 року. У містах Гіза та Махалла демонстранти вимагали його відставки. У Суеці поліція застосовувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.
  • Протягом перших кількох днів протестів було заарештовано понад 300 осіб, а через тиждень ця кількість зросла до 2000.
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