В столице Египта вспыхнули массовые антипрезидентские протесты – видео

В Каире, столице Египта, 23 декабря вспыхнули массовые протесты против действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. Об этом сообщают местные ресурсы в соцсети X.

По данным очевидцев и медиа, сотни людей выражают возмущение из-за политики власти, ухудшения экономической ситуации, ограничения гражданских свобод и увеличения коррупции.

Протестующие скандируют лозунги, среди которых "Аш-шаб юрид искат ан-низам" – известная песня протестов во время "Арабской весны". Люди также выражают недовольство политикой президента.

