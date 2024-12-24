В столице Египта вспыхнули массовые антипрезидентские протесты – видео
Протест в Каире в 2019 году (Фото: ЕРА/Mohamed Hossam)

В Каире, столице Египта, 23 декабря вспыхнули массовые протесты против действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. Об этом сообщают местные ресурсы в соцсети X.

По данным очевидцев и медиа, сотни людей выражают возмущение из-за политики власти, ухудшения экономической ситуации, ограничения гражданских свобод и увеличения коррупции.

Протестующие скандируют лозунги, среди которых "Аш-шаб юрид искат ан-низам" – известная песня протестов во время "Арабской весны". Люди также выражают недовольство политикой президента.

В 2013 году Абдель Фаттах ас-Сиси, тогда бывший главнокомандующим армией, отстранил от власти президента Мухаммеда Мурси и сам вступил в должность главы государства. В 2018 году он был переизбран президентом на выборах.

  • Последние масштабные протесты против ас-Сиси прошли в сентябре 2019 года. В городах Гиза и Махалла демонстранты потребовали его отставки. В Суэце полиция применяла слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.
  • В течение первых нескольких дней протестов было арестовано более 300 человек, а через неделю это количество выросло до 2000 человек.
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