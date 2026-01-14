У Таїланді будівельний кран упав на потяг: десятки загиблих і поранених – фото
У Таїланді будівельний кран впав на пасажирський потяг, унаслідок чого загинули 22 особи, ще 79 отримали поранення, повідомляють Bangkok Post та BBC з посиланням на дані поліції.
Інцидент стався в провінції Накхонратчасіма на північному сході країни о 09:05 ранку (04:05 за київським часом) приблизно за 230 кілометрів від Бангкока, на залізничній ділянці Бан Танон Код. Потяг Бангкок-Убонратчатхані зіткнувся з будівельним краном, який обвалився на колії.
За попередніми даними, кран використовувався для будівництва мосту в межах тайсько-китайського проєкту високошвидкісної залізниці. Після зіткнення поїзд зійшов із рейок, а будівельні матеріали впали на вагони. За свідченням очевидця, вагон поїзда "розрізано навпіл".
Унаслідок зіткнення виникла пожежа. Рятувальники застосовували гідравлічні різаки, щоб звільнити пасажирів з-під уламків.
Загалом у потязі перебувало 195 пасажирів і членів персоналу. Вісім поранених отримали важкі травми. Наймолодшій постраждалій дитині – один рік, найстаршій людині – 59 років.
Більшість поранених отримали легкі травми та перебувають під медичним наглядом. Тяжкі травми отримали вісім поранених.
Віцепрем’єр-міністр і міністр транспорту Таїланду Фіпхат Ратчакітпракарн доручив Державній залізниці Таїланду розслідувати причини обвалу крана.
Будівництво мосту є частиною першої ділянки тайсько-китайського проєкту високошвидкісної залізниці Бангкок–Накхонратчасіма вартістю $5,4 млрд, який реалізується з 2017 року.
Смертельні випадки на будівництві не рідкість у Таїланді через низький рівень дотримання стандартів і правил безпеки. Зокрема, проєкт із розширення доріг від Бангкока до півдня країни призвів до загибелі близько 150 людей за останні сім років.
