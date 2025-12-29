У Мексиці потяг зійшов з рейок: щонайменше 13 загиблих і 98 постраждалих – фото, відео
Аварія за участю потяга в Мексиці (Фото: ЕРА / Luis Villalobos)

У південному штаті Мексики Оахака щонайменше 13 людей загинули внаслідок сходження з рейок міжокеанського поїзда, який перевозив 250 осіб. Про це повідомило Reuters з посиланням на місцеву владу.

За даними Військово-морських сил Мексики, аварія сталася поблизу міста Нізанда. На борту поїзда перебували дев’ять членів екіпажу та 241 пасажир. Повідомляється, що 98 людей постраждало, з яких 36 отримували медичну допомогу.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум зазначила, що п’ятеро постраждалих перебувають у критичному стані. Вона також повідомила, що на місце трагедії спрямовані високопосадовці для надання допомоги сім’ям загиблих.

Генеральна прокуратура Мексики розпочала розслідування інциденту.

Поїзд, що зійшов з рейок, почав курсувати у 2023 році за ініціативи президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Цей маршрут є частиною Міжокеанського коридору, який сполучає порти Саліна-Крус на Тихому океані та Коацакоалькос у Мексиканській затоці через перешийок Теуантепек.

Аварія в Мексиці (Фото: ЕРА / Luis Villalobos)
  • 22 грудня поблизу американського міста Галвестон в штаті Техас зазнав аварії літак Військово-морських сил Мексики. Загинуло щонайменше п'ятеро людей, серед них дворічна дитина.
