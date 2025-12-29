У Мексиці потяг зійшов з рейок: щонайменше 13 загиблих і 98 постраждалих – фото, відео
У південному штаті Мексики Оахака щонайменше 13 людей загинули внаслідок сходження з рейок міжокеанського поїзда, який перевозив 250 осіб. Про це повідомило Reuters з посиланням на місцеву владу.
За даними Військово-морських сил Мексики, аварія сталася поблизу міста Нізанда. На борту поїзда перебували дев’ять членів екіпажу та 241 пасажир. Повідомляється, що 98 людей постраждало, з яких 36 отримували медичну допомогу.
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум зазначила, що п’ятеро постраждалих перебувають у критичному стані. Вона також повідомила, що на місце трагедії спрямовані високопосадовці для надання допомоги сім’ям загиблих.
Генеральна прокуратура Мексики розпочала розслідування інциденту.
Поїзд, що зійшов з рейок, почав курсувати у 2023 році за ініціативи президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Цей маршрут є частиною Міжокеанського коридору, який сполучає порти Саліна-Крус на Тихому океані та Коацакоалькос у Мексиканській затоці через перешийок Теуантепек.
??? TRAIN DERAILMENT HORROR: 13 DEAD, 98 HURT IN MEXICO CRASH— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 29, 2025
The Interoceánico passenger train jumped the tracks near Nizanda in the Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
It ended up flipping cars and sparking chaos on the Salina Cruz-Coatzacoalcos route with over 200 aboard.
Rescue… pic.twitter.com/2KHJnG0vu8
? #BREAKING: Mass casualty train derailment — #MEXICO ??— Hamdan News (@HamdanWahe57839) December 29, 2025
At least 13 dead and 98 injured after a passenger train carrying ~250 people derailed in southwest Mexico (Oaxaca). Emergency response underway; cause unknown.
? Oaxaca#Mexico #Train #Derailment #ronaldo #BreakingNews pic.twitter.com/ZIpuCIdW3w
- 22 грудня поблизу американського міста Галвестон в штаті Техас зазнав аварії літак Військово-морських сил Мексики. Загинуло щонайменше п'ятеро людей, серед них дворічна дитина.
