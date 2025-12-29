В Мексике поезд сошел с рельсов: по меньшей мере 13 погибших и 98 пострадавших – фото, видео

В мексиканском штате Оахака сошел с рельсов поезд с 250 людьми на борту, есть жертвы

В южном штате Мексики Оахака по меньшей мере 13 человек погибли в результате схода с рельсов межокеанского поезда, который перевозил 250 человек. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на местные власти.

По данным Военно-морских сил Мексики, авария произошла вблизи города Низанда. На борту поезда находились девять членов экипажа и 241 пассажир. Сообщается, что 98 человек пострадали, из которых 36 получали медицинскую помощь.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отметила, что пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Она также сообщила, что на место трагедии были направлены высокопоставленные чиновники для оказания помощи семьям погибших.

Генеральная прокуратура Мексики начала расследование инцидента.

Поезд, сошедший с рельсов, начал курсировать в 2023 году по инициативе президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Этот маршрут является частью Межокеанского коридора, который соединяет порты Салина-Крус на Тихом океане и Коацакоалькос в Мексиканском заливе через перешеек Теуантепек.

