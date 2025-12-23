В США разбился самолет с пациентами: минимум пятеро погибших, среди них ребенок – фото, видео
Место крушения самолета (Фото: Osint World / Х)

Днем 22 декабря вблизи американского города Галвестон в штате Техас потерпел крушение самолет Военно-морских сил Мексики. Погибли по меньшей мере пять человек, среди них двухлетний ребенок. Об этом сообщают Associated Press и CNN со ссылкой на представителей Береговой охраны США.

Всего на борту находились восемь человек: четверо военнослужащих ВМС Мексики и четверо гражданских лиц, включая ребенка. Самолет перевозил пациентов с тяжелыми ожогами в больницу Shriners в городе Галвестон.

На место происшествия прибыли спасательные службы, водолазы, патрули, дроновые подразделения и группы по расследованию. Количество погибших росло во время поисковых работ.

Самолет – небольшой двухмоторный турбовинтовой борт – вылетел из Мериды, столицы мексиканского штата Юкатан, и направлялся в международный аэропорт Галвестон-Скоулз.

По данным метеорологов Национальной метеорологической службы, в районе в течение последних дней наблюдался туман. Очевидцы сообщали о плохой видимости.

Авария в США (Фото: Global Insight / Х)
Авиакатастрофа в США (Фото: Global Insight / Х)
