В США розбився літак з пацієнтами: щонайменше п'ятеро загиблих, серед них дитина – фото, відео

Щонайменше п’ятеро загинули в авіакатастрофі біля узбережжя Техасу, серед них дитина

Місце аварії літака (Фото: Osint World / Х)

Вдень 22 грудня поблизу американського міста Галвестон в штаті Техас зазнав аварії літак Військово-морських сил Мексики. Загинуло щонайменше п'ятеро людей, серед них дворічна дитина. Про це повідомляють Associated Press та CNN з посиланням на представників Берегової охорони США.

Загалом на борту перебували вісім осіб: четверо військовослужбовців ВМС Мексики та четверо цивільних осіб, включно з дитиною. Літак перевозив пацієнтів із важкими опіками до лікарні Shriners у місті Галвестон.

На місце події прибули рятувальні служби, водолази, патрулі, дронові підрозділи та групи з розслідування. Кількість загиблих зростала під час пошукових робіт.

Літак – невеликий двомоторний турбогвинтовий борт – вилетів із Меріди, столиці мексиканського штату Юкатан, та прямував до міжнародного аеропорту Галвестон-Скоулз.

За даними метеорологів Національної метеорологічної служби, в районі протягом останніх днів спостерігався туман. Очевидці повідомляли про погану видимість.

At least 2 people killed in Mexican Navy plane crash in Texas — 1-year-old medical patient was aboard https://t.co/83FscP45tl pic.twitter.com/3xkhXsLb4o — New York Post (@nypost) December 23, 2025

⚠️ 5 dead after Mexican Navy plane crashes in #Texas while on aid mission



The plane was carrying four members of the Mexican Navy and four civilians. The Mexican Navy said five people died, two people were rescued and one person remains missing. pic.twitter.com/byPBBFKFG3 — News.Az (@news_az) December 23, 2025