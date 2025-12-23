В США розбився літак з пацієнтами: щонайменше п'ятеро загиблих, серед них дитина – фото, відео
Місце аварії літака (Фото: Osint World / Х)

Вдень 22 грудня поблизу американського міста Галвестон в штаті Техас зазнав аварії літак Військово-морських сил Мексики. Загинуло щонайменше п'ятеро людей, серед них дворічна дитина. Про це повідомляють Associated Press та CNN з посиланням на представників Берегової охорони США.

Загалом на борту перебували вісім осіб: четверо військовослужбовців ВМС Мексики та четверо цивільних осіб, включно з дитиною. Літак перевозив пацієнтів із важкими опіками до лікарні Shriners у місті Галвестон.

На місце події прибули рятувальні служби, водолази, патрулі, дронові підрозділи та групи з розслідування. Кількість загиблих зростала під час пошукових робіт.

Літак – невеликий двомоторний турбогвинтовий борт – вилетів із Меріди, столиці мексиканського штату Юкатан, та прямував до міжнародного аеропорту Галвестон-Скоулз.

За даними метеорологів Національної метеорологічної служби, в районі протягом останніх днів спостерігався туман. Очевидці повідомляли про погану видимість.

В США розбився літак з пацієнтами: щонайменше п'ятеро загиблих, серед них дитина – фото, відео
Аварія в США (Фото: Global Insight / Х)
В США розбився літак з пацієнтами: щонайменше п'ятеро загиблих, серед них дитина – фото, відео
Авіакатастрофа в США (Фото: Global Insight / Х)
