У Чехії зіткнулися пасажирські потяги: постраждали десятки людей – відео, фото
Уранці 20 листопада на півдні Чехії зіткнулися два пасажирські поїзди, унаслідок чого постраждали понад 40 осіб. Поліція вже розслідує інцидент, повідомляє Idnes.cz.
Лобове зіткнення експреса і пасажирського поїзда сталося на лінії Зліві – Дівчице в районі Ческе-Будейовіце близько 06:19 (07:19 за київським часом). Експрес прямував із Ческе-Будейовіце, а пасажирський поїзд їхав у протилежному напрямку.
Унаслідок зіткнення п'ятьох людей було госпіталізовано з важкими травмами, а ще 40 осіб дістали легкі травми. Рух поїздів на лінії Ческе-Будейовіце – Плзень зупинено.
За попередніми даними правоохоронців, експрес проїхав на червоне світло. Поліція вже почала розслідування за підозрою у створенні суспільної загрози.
Рятувальники повідомили, що 20 пасажирів, які не постраждали, евакуаційний автобус відвіз до станції в Чеському Будейовіце. Їх також огляне лікар.
Odkaz na úložiště pro možné stažení fotek a videí od nehody vlaků u Zlivi: https://t.co/CQ3Z6nIr9O pic.twitter.com/b0G3iWjrhO- HZS Jihočeského kraje (@HZS_jihocesky) 20 листопада 2025 року
Záběry z místa nehody. pic.twitter.com/AxQO1LvHOX- Policie ČR (@PolicieCZ) 20 листопада 2025 року
Stále zasahujeme u nehody vlaků u Zlivi. V tuto chvíli jsou všichni cestující evakuováni. Zdravotníci pokračují v třídění a ošetření zraněných. Na místě jsou dva evakuační autobusy pro komfort nezraněných a lehce zraněných osob. Vyslali jsme také psychologa HZS Jihočeského kraje. pic.twitter.com/S13xPTx9fH- HZS Jihočeského kraje (@HZS_jihocesky) 20 листопада 2025 року
