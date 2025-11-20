У Чехії зіткнулися пасажирські потяги: постраждали десятки людей – відео, фото
Зіткнення поїздів у Чехії (Фото: x.com/hzs_jihocesky)

Уранці 20 листопада на півдні Чехії зіткнулися два пасажирські поїзди, унаслідок чого постраждали понад 40 осіб. Поліція вже розслідує інцидент, повідомляє Idnes.cz.

Лобове зіткнення експреса і пасажирського поїзда сталося на лінії Зліві – Дівчице в районі Ческе-Будейовіце близько 06:19 (07:19 за київським часом). Експрес прямував із Ческе-Будейовіце, а пасажирський поїзд їхав у протилежному напрямку.

Зіткнення поїздів (Фото: x.com/hzs_jihocesky)

Унаслідок зіткнення п'ятьох людей було госпіталізовано з важкими травмами, а ще 40 осіб дістали легкі травми. Рух поїздів на лінії Ческе-Будейовіце – Плзень зупинено.

За попередніми даними правоохоронців, експрес проїхав на червоне світло. Поліція вже почала розслідування за підозрою у створенні суспільної загрози.

Рятувальники повідомили, що 20 пасажирів, які не постраждали, евакуаційний автобус відвіз до станції в Чеському Будейовіце. Їх також огляне лікар.

Зіткнення поїздів (Фото: x.com/hzs_jihocesky)

