У Чехії зіткнулися пасажирські потяги: постраждали десятки людей – відео, фото

Пасажирський поїзд та експрес зіткнулися лоб у лоб вранці 20 листопада, рух інших поїздів заблоковано

Уранці 20 листопада на півдні Чехії зіткнулися два пасажирські поїзди, унаслідок чого постраждали понад 40 осіб. Поліція вже розслідує інцидент, повідомляє Idnes.cz.

Лобове зіткнення експреса і пасажирського поїзда сталося на лінії Зліві – Дівчице в районі Ческе-Будейовіце близько 06:19 (07:19 за київським часом). Експрес прямував із Ческе-Будейовіце, а пасажирський поїзд їхав у протилежному напрямку.

Унаслідок зіткнення п'ятьох людей було госпіталізовано з важкими травмами, а ще 40 осіб дістали легкі травми. Рух поїздів на лінії Ческе-Будейовіце – Плзень зупинено.

За попередніми даними правоохоронців, експрес проїхав на червоне світло. Поліція вже почала розслідування за підозрою у створенні суспільної загрози.

Рятувальники повідомили, що 20 пасажирів, які не постраждали, евакуаційний автобус відвіз до станції в Чеському Будейовіце. Їх також огляне лікар.

