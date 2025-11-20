В Чехии столкнулись пассажирские поезда: пострадали десятки человек – видео, фото
Столкновение поездов в Чехии (Фото: x.com/hzs_jihocesky)

Утром 20 ноября на юге Чехии столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего пострадали свыше 40 человек. Полиция уже расследует инцидент, сообщает Idnes.cz.

Лобовое столкновение экспресса и пассажирского поезда произошло на линии Зливи – Дивчице в районе Ческе-Будеёвице около 06:19 (07:19 по Киеву). Экспресс следовал из Ческе-Будеёвице, а пассажирский поезд ехал в противоположном направлении.

Столкновение поездов (Фото: x.com/hzs_jihocesky)

В результате столкновения пять человек были госпитализированы с тяжелыми травмами, а еще 40 человек получили легкие травмы. Движение поездов на линии Ческе-Будеёвице – Плзень остановлено. 

По предварительным данным правоохранителей, экспресс проехал на красный свет. Полиция уже начала расследование по подозрению в создании общественной угрозы.

Спасатели сообщили, что 20 пассажиров, которые не пострадали, эвакуационный автобус отвез до станции в Чешском Будейовице. Их также осмотрит врач.

Столкновение поездов (Фото: x.com/hzs_jihocesky)

