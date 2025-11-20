В Чехии столкнулись пассажирские поезда: пострадали десятки человек – видео, фото

Пассажирский поезд и экспресс столкнулись лоб в лоб утро 20 ноября, движение других поездов заблокировано

Столкновение поездов в Чехии (Фото: x.com/hzs_jihocesky)

Утром 20 ноября на юге Чехии столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего пострадали свыше 40 человек. Полиция уже расследует инцидент, сообщает Idnes.cz.

Лобовое столкновение экспресса и пассажирского поезда произошло на линии Зливи – Дивчице в районе Ческе-Будеёвице около 06:19 (07:19 по Киеву). Экспресс следовал из Ческе-Будеёвице, а пассажирский поезд ехал в противоположном направлении.

Столкновение поездов (Фото: x.com/hzs_jihocesky)

В результате столкновения пять человек были госпитализированы с тяжелыми травмами, а еще 40 человек получили легкие травмы. Движение поездов на линии Ческе-Будеёвице – Плзень остановлено.

По предварительным данным правоохранителей, экспресс проехал на красный свет. Полиция уже начала расследование по подозрению в создании общественной угрозы.

Спасатели сообщили, что 20 пассажиров, которые не пострадали, эвакуационный автобус отвез до станции в Чешском Будейовице. Их также осмотрит врач.

Столкновение поездов (Фото: x.com/hzs_jihocesky)

Odkaz na úložiště pro možné stažení fotek a videí od nehody vlaků u Zlivi: https://t.co/CQ3Z6nIr9O pic.twitter.com/b0G3iWjrhO — HZS Jihočeského kraje (@HZS_jihocesky) November 20, 2025

Záběry z místa nehody. pic.twitter.com/AxQO1LvHOX — Policie ČR (@PolicieCZ) November 20, 2025

Stále zasahujeme u nehody vlaků u Zlivi. V tuto chvíli jsou všichni cestující evakuováni. Zdravotníci pokračují v třídění a ošetření zraněných. Na místě jsou dva evakuační autobusy pro komfort nezraněných a lehce zraněných osob. Vyslali jsme také psychologa HZS Jihočeského kraje. pic.twitter.com/S13xPTx9fH — HZS Jihočeského kraje (@HZS_jihocesky) November 20, 2025