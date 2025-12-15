Серед загиблих в результаті аварії в Колумбії 16 дітей та водій автобуса, ще 20 осіб отримали поранення

Аварія в Колумбії (Фото: Diario El Salvador / Х)

У колумбійському департаменті Антіокія шкільний автобус упав у 80-метрову прірву, внаслідок чого загинуло 17 осіб, ще 20 людей постраждало. Про це повідомив губернатор департаменту Андрес Хуліан Рендон та Еl Сolombiano.

Автобус перевозив випускників після святкування випускного на пляжі департаменту Сукре. Аварія сталася 14 грудня близько 05:40 ранку (12:40 за київським часом) в секторі Ель-Чисперо на дорозі, що сполучає муніципалітети Ремедіос та Сарагоса. Автобус з'їхав з дороги у прірву.

Серед жертв – 16 дітей і водій автобуса. Троє з 20 поранених перебувають у важкому стані та вже госпіталізовані до лікарень Медельїна.

На місці події працюють рятувальні служби. Тіла загиблих транспортуються вертольотом Національної поліції до Інституту судової медицини в Медельїні для ідентифікації.

Компанія Senior Prom Fest, яка займалася організацією і транспортуванням випускників, підтвердила, що в автобусі перебувало 37 осіб. Поїздка розпочалась 10 грудня, а аварія трапилась, коли група поверталась до Медельїна.

За інформацією від керівництва школи, екскурсія не була офіційним заходом навчального закладу. Поїздку організували учні самостійно.

Аварія в Колумбії (Фото: Salto Informa / Х)

Аварія в Колумбії (Фото: BFMTV / Х)

Аварія в Колумбії (Фото: Attaullah khogyani / Х)