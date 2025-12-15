В Колумбии школьный автобус упал в пропасть после выпускного: 17 погибших и 20 пострадавших – фото

Среди погибших в результате аварии в Колумбии 16 детей и водитель автобуса, еще 20 человек получили ранения

Авария в Колумбии (Фото: Diario El Salvador / Х)

В колумбийском департаменте Антиокия школьный автобус упал в 80-метровую пропасть, в результате чего погибли 17 человек, еще 20 людей пострадали. Об этом сообщил губернатор департамента Андрес Хулиан Рендон и Еl Сolombiano.

Автобус перевозил выпускников после празднования выпускного на пляже департамента Сукре. Авария произошла 14 декабря около 05:40 утра (12:40 по киевскому времени) в секторе Эль-Чисперо на дороге, соединяющей муниципалитеты Ремедиос и Сарагоса. Автобус съехал с дороги в пропасть.

Среди жертв – 16 детей и водитель автобуса. Трое из 20 раненых находятся в тяжелом состоянии и уже госпитализированы в больницы Медельина.

На месте происшествия работают спасательные службы. Тела погибших транспортируют вертолетом Национальной полиции в Институт судебной медицины в Медельине для идентификации.

Компания Senior Prom Fest, которая занималась организацией и транспортировкой выпускников, подтвердила, что в автобусе находилось 37 человек. Поездка началась 10 декабря, а авария произошла, когда группа возвращалась в Медельин.

По информации от руководства школы, экскурсия не была официальным мероприятием учебного заведения. Поездку организовали сами ученики.

Авария в Колумбии (Фото: Salto Informa / Х)

Авария в Колумбии (Фото: BFMTV / Х)

Авария в Колумбии (Фото: Attaullah khogyani / Х)