В Колумбии школьный автобус упал в пропасть после выпускного: 17 погибших и 20 пострадавших – фото
В колумбийском департаменте Антиокия школьный автобус упал в 80-метровую пропасть, в результате чего погибли 17 человек, еще 20 людей пострадали. Об этом сообщил губернатор департамента Андрес Хулиан Рендон и Еl Сolombiano.
Автобус перевозил выпускников после празднования выпускного на пляже департамента Сукре. Авария произошла 14 декабря около 05:40 утра (12:40 по киевскому времени) в секторе Эль-Чисперо на дороге, соединяющей муниципалитеты Ремедиос и Сарагоса. Автобус съехал с дороги в пропасть.
Среди жертв – 16 детей и водитель автобуса. Трое из 20 раненых находятся в тяжелом состоянии и уже госпитализированы в больницы Медельина.
На месте происшествия работают спасательные службы. Тела погибших транспортируют вертолетом Национальной полиции в Институт судебной медицины в Медельине для идентификации.
Компания Senior Prom Fest, которая занималась организацией и транспортировкой выпускников, подтвердила, что в автобусе находилось 37 человек. Поездка началась 10 декабря, а авария произошла, когда группа возвращалась в Медельин.
По информации от руководства школы, экскурсия не была официальным мероприятием учебного заведения. Поездку организовали сами ученики.
- Вечером 20 октября в Польше автобус столкнулся с колонной американских военных транспортных средств. Пострадали трое американских солдат и одно гражданское лицо, водитель автобуса.
- 10 ноября стало известно, что в Словакии столкнулись два пассажирских поезда. Десятки людей получили ранения.
Комментарии (0)