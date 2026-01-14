В Таиланде строительный кран упал на поезд: десятки погибших и раненых – фото

Место происшествия (Фото: ЕРА / HANDOUT)

В Таиланде строительный кран упал на пассажирский поезд, в результате чего погибли 22 человека, еще 79 получили ранения, сообщают Bangkok Post и BBC со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошел в провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны в 09:05 утра (04:05 по Киеву) примерно в 230 километрах от Бангкока, на железнодорожном участке Бан Танон Код. Поезд Бангкок-Убонратчатхани столкнулся со строительным краном, который обвалился на пути.

По предварительным данным, кран использовался для строительства моста в рамках тайско-китайского проекта высокоскоростной железной дороги. После столкновения поезд сошел с рельсов, а строительные материалы упали на вагоны. По свидетельству очевидца, вагон поезда "разрезан пополам".

В результате столкновения возник пожар. Спасатели применяли гидравлические резаки, чтобы освободить пассажиров из-под обломков.

Всего в поезде находилось 195 пассажиров и членов персонала. Восемь раненых получили тяжелые травмы. Самому младшему пострадавшему ребенку – один год, самому старшему человеку – 59 лет.

Вице-премьер-министр и министр транспорта Таиланда Фипхат Ратчакитпракарн поручил Государственной железной дороге Таиланда расследовать причины обвала крана.

Строительство моста является частью первого участка тайско-китайского проекта высокоскоростной железной дороги Бангкок-Накхонратчасима стоимостью $5,4 млрд, который реализуется с 2017 года.

Смертельные случаи на строительстве не редкость в Таиланде из-за низкого уровня соблюдения стандартов и правил безопасности. В частности, проект по расширению дорог от Бангкока до юга страны привел к гибели около 150 человек за последние семь лет.

Кран упал на поезд в Таиланде (Фото: ЕРА / HANDOUT)

Авария в Таиланде (Фото: ЕРА / HANDOUT)