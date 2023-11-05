У турецької опозиції новий лідер. Засновану Ататюрком партію очолив депутат Озгюр Озель

Республіканська народна партія Туреччини (CHP) у ніч проти 5 листопада обрала нового лідера на наступні п'ять років. Ним став 49-річний депутат Озгюр Озель, повідомила пресслужба партії.

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74-річний Кемаль Киличдароглу, який навесні 2023 року програв президентські вибори, склав повноваження після 13 років перебування на посаді лідера партії.

"Для мене було честю продовжувати спадщину нашого великого вождя Ататюрка. Але сьогодні, за рішенням делегатів нашого з'їзду, я прощаюся з посадою голови. Хочу подякувати всім, хто досі підтримував нашу боротьбу. Вітаю нашого нового лідера Озгура Озеля, якого було обрано головою, і бажаю йому успіхів", – заявив Киличдароглу.

За Озеля у другому турі виборів голови партії проголосували 812 делегатів, Киличдароглу отримав 536 голосів.

Республіканська народна партія Туреччини була заснована першим президентом країни Мустафою Кемалем Ататюрком у 1923 році. Це друга за силою політична партія в Туреччині після Партії справедливості і розвитку (AK Parti), яку очолює президент Реджеп Тайїп Ердоган. На останніх виборах CHP отримала 169 місць у Великих національних зборах Туреччини, а AK Parti – 268.

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