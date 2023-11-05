RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У турецької опозиції новий лідер. Засновану Ататюрком партію очолив депутат Озгюр Озель

Этот материал также доступен на русском
05.11.2023, 09:23
У турецької опозиції новий лідер. Засновану Ататюрком партію очолив депутат Озгюр Озель - Фото
Озгюр Озель (Фото: CHP)

Республіканська народна партія Туреччини (CHP) у ніч проти 5 листопада обрала нового лідера на наступні п'ять років. Ним став 49-річний депутат Озгюр Озель, повідомила пресслужба партії.

74-річний Кемаль Киличдароглу, який навесні 2023 року програв президентські вибори, склав повноваження після 13 років перебування на посаді лідера партії.

"Для мене було честю продовжувати спадщину нашого великого вождя Ататюрка. Але сьогодні, за рішенням делегатів нашого з'їзду, я прощаюся з посадою голови. Хочу подякувати всім, хто досі підтримував нашу боротьбу. Вітаю нашого нового лідера Озгура Озеля, якого було обрано головою, і бажаю йому успіхів", – заявив Киличдароглу.

За Озеля у другому турі виборів голови партії проголосували 812 делегатів, Киличдароглу отримав 536 голосів.

  • Республіканська народна партія Туреччини була заснована першим президентом країни Мустафою Кемалем Ататюрком у 1923 році. Це друга за силою політична партія в Туреччині після Партії справедливості і розвитку (AK Parti), яку очолює президент Реджеп Тайїп Ердоган. На останніх виборах CHP отримала 169 місць у Великих національних зборах Туреччини, а AK Parti – 268.
Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
туреччинаКемаль КиличдароглуОзгюр Озель
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 