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У оппозиции Турции новый лидер. Основанную Ататюрком партию возглавил депутат Озгюр Озель

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2023, 09:23
У оппозиции Турции новый лидер. Основанную Ататюрком партию возглавил депутат Озгюр Озель - Фото
Озгюр Озель (Фото: CHP)

Республиканская народная партия Турции (CHP) в ночь на 5 ноября избрала нового лидера на следующие пять лет. Им стал 49-летний депутат Озгюр Озель, сообщила пресс-служба партии.

74-летний Кемаль Кылычдароглу, весной 2023 года проигравший президентские выборы, сложил полномочия после 13 лет пребывания в должности лидера партии.

"Для меня было честью продолжать наследие нашего великого вождя Ататюрка. Но сегодня, по решению делегатов нашего съезда, я прощаюсь с должностью председателя. Хочу поблагодарить всех, кто до сих пор поддерживал нашу борьбу. Поздравляю нашего нового лидера Озгура Озеля, избранного председателем, и желаю ему успехов", — заявил Кылычдароглу.

За Озеля во втором туре выборов главы партии проголосовали 812 делегатов, Кылычдароглу получил 536 голосов.

  • Республиканская народная партия Турции была основана первым президентом страны Мустафой Кемалем Ататюрком в 1923 году. Это вторая по силе политическая партия в Турции после Партии справедливости и развития (AK Parti), которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган. На последних выборах CHP получила 169 мест в Большом национальном собрании Турции, а AK Parti – 268.
Андрей Водяный
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ТурцияОзгюр ОзельКемаль Кылычдароглу
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