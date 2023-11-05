У оппозиции Турции новый лидер. Основанную Ататюрком партию возглавил депутат Озгюр Озель

Республиканская народная партия Турции (CHP) в ночь на 5 ноября избрала нового лидера на следующие пять лет. Им стал 49-летний депутат Озгюр Озель, сообщила пресс-служба партии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости



74-летний Кемаль Кылычдароглу, весной 2023 года проигравший президентские выборы , сложил полномочия после 13 лет пребывания в должности лидера партии.

"Для меня было честью продолжать наследие нашего великого вождя Ататюрка. Но сегодня, по решению делегатов нашего съезда, я прощаюсь с должностью председателя. Хочу поблагодарить всех, кто до сих пор поддерживал нашу борьбу. Поздравляю нашего нового лидера Озгура Озеля, избранного председателем, и желаю ему успехов", — заявил Кылычдароглу.

За Озеля во втором туре выборов главы партии проголосовали 812 делегатов, Кылычдароглу получил 536 голосов.

Республиканская народная партия Турции была основана первым президентом страны Мустафой Кемалем Ататюрком в 1923 году. Это вторая по силе политическая партия в Турции после Партии справедливости и развития (AK Parti), которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган. На последних выборах CHP получила 169 мест в Большом национальном собрании Турции, а AK Parti – 268.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.