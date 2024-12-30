У Єгипті акула вбила туриста. Журналісти пишуть, що він працював у Єврокомісії
Біля узбережжя Червоного моря в Єгипті внаслідок нападу акули загинув турист, інший отримав поранення. За даними італійського агентства ANSA та газети Il Messaggero, загиблий чоловік працював у Єврокомісії.
Зазначається, що інцидент стався 29 грудня на північ від Марса-Аламу, курортного і популярного серед дайверів міста на сході країни. Міндовкілля Єгипту повідомило, що напад акули стався у відкритому морі, за межами дозволеної для плавання зони.
Жертвами нападу стали двоє іноземних туристів. За інформацією Il Messaggero, обидва постраждалі — громадяни Італії. 48-річний житель Рима загинув, тоді як 69-річний чоловік зазнав поранень.
За даними журналістів, загиблий був італійцем, на ім'я Джанлука Ді Джой, який працював в Об’єднаному дослідницькому центрі JRC, науково-дослідному підрозділі Єврокомісії.
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