В Египте акула убила туриста. Журналисты пишут, что он работал в Еврокомиссии
У побережья Красного моря в Египте в результате нападения акулы погиб турист, другой получил ранения. По данным итальянского агентства ANSA и газеты Il Messaggero, погибший мужчина работал в Еврокомиссии.
Отмечается, что инцидент произошел 29 декабря севернее Марса-Алама, курортного и популярного среди дайверов города на востоке страны. Минокружения Египта сообщило, что нападение акулы произошло в открытом море, за пределами разрешенной для плавания зоны.
Жертвами нападения стали два иностранных туриста. По информации Il Messaggero, оба пострадавших – граждане Италии. 48-летний житель Рима погиб, тогда как 69-летний мужчина получил ранения.
По данным журналистов, погибший был итальянцем, по имени Джанлука Ди Джой, работавший в Объединенном исследовательском центре JRC, научно-исследовательском подразделении Еврокомиссии.
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