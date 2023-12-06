Угорщина відмовилася платити за COVID-вакцину "через війну в Україні", на неї подали до суду

Фармацевтичні компанії подали позов проти Угорщини, яка відмовилася оплачувати постачання вакцини від COVID-19 "через війну в Україні"

Вакцина від коронавірусу Pfizer (Фото - EPA)

Фармацевтичні компанії Pfizer та BioNTech подали судовий позов проти уряду Угорщини через те, що Будапешт відмовився оплачувати постачання до країни вакцини від COVID-19. Текст судового документа публікує Politico.

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Позов від січня 2023 року вимагає від Угорщини сплатити за 3 млн доз вакцини BioNTech/Pfizer, вартість яких становить близько 60 млн євро. Необхідність звернення до суду викликана тим, що у листопаді 2022 року Угорщина повідомила Pfizer про те, що не має наміру платити фармацевтичній компанії "через конфлікт в Україні".

Представник Pfizer підтвердив Politico, що позов розглядатиметься в бельгійському суді та що "дискусії з урядом у Будапешті продовжуються".

Видання зазначає, що позов Pfizer проти Угорщини аналогічний до позову, який фармацевтична компанія подала проти Польщі. І Варшава, і Будапешт, всупереч раніше взятим на себе зобов'язанням, відмовилися прийняти та сплатити вакцину проти COVID-19. Водночас Польща послалася на форс-мажорні обставини та зростання фінансових витрат через необхідність приймати багато біженців після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Politico також пише, що ці позови "доповнюють дедалі більшу кількість судових розглядів" у зв'язку з програмою Євросоюзу щодо забезпечення країн-членів вакцинами під час пандемії COVID-19. Розгляди стосуються незаконного лобіювання контрактів на придбання вакцин, фінансових збитків через завищення потреб окремими країнами та вимог розкрити деталі переговорів лідерів Євросоюзу з головами фармацевтичних гігантів.

Європейська прокуратура, яка займається наглядом за фінансовими порушеннями в ЄС, у жовтні 2022 року заявила, що також розпочала розслідування у зв'язку із закупівлями вакцин, проте не повідомила жодних подробиць.