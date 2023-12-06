Венгрия отказалась платить за COVID-вакцину "из-за войны в Украине", на нее подали в суд

Фармацевтические компании подали иск против Венгрии, которая отказалась оплачивать поставки вакцины от COVID-19 "из-за войны в Украине"

Вакцина от коронавируса Pfizer (Фото - EPA)

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech подали судебный иск против правительства Венгрии из-за того, что Будапешт отказался оплачивать поставки в страну вакцины от COVID-19. Текст судебного документа публикует Politico.

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Иск от января 2023 года требует от Венгрии оплатить 3 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer, стоимость которых составляет около 60 млн евро. Необходимость обращения в суд вызвана тем, что в ноябре 2022 года Венгрия уведомила Pfizer о том, что не намерена платить фармацевтической компании "из-за конфликта в Украине".

Представитель Pfizer подтвердил Politico, что иск будет рассматриваться в бельгийском суде и что "дискуссии с правительством в Будапеште продолжаются".

Издание отмечет, что иск Pfizer против Венгрии аналогичен иску, который фармацевтическая компания подала против Польши – и Варшава, и Будапешт, вопреки ранее принятым на себя обязательствам, отказались принять и оплатить вакцину против COVID-19. При этом Польша сослалась на форс-мажорные обстоятельства и рост финансовых расходов из-за необходимости принимать множество беженцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Politico также пишет, что эти иски "дополняют растущее число судебных разбирательств" в связи с программой Евросоюза по обеспечению стран-членов вакцинами во время пандемии COVID-19. Разбирательства касаются незаконного лоббирования контрактов на приобретение вакцин, финансового ущерба из-за завышения потребностей отдельными странами и требований раскрыть детали переговоров лидеров Евросоюза с главами фармацевтических гигантов.

Европейская прокуратура, которая занимается надзором за финансовыми нарушениями в ЕС, в октябре 2022 года заявила, что также начала расследование в связи с закупками вакцин, однако не сообщила никакие подробности.