Усик ще не обрав наступного суперника, але має декілька варіантів

Після перемоги над Дюбуа український боксер заявив, що новий бій можливий за два-три місяці

Олександр Усик після перемоги над Даніелем Дюбуа (Фото: Leigh Dawney/Queensberry)

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик після перемоги над британським боксером Даніелем Дюбуа ще не визначився з наступним суперником. Про це він сказав після завершення поєдинку на стадіоні "Вемблі".

"Хто наступний? Може Тайсон Ф'юрі? Можливо, Дерек Чісора, Ентоні Джошуа. Може, Джозеф Паркер? Поки що не можу сказати, бо хочу повернутися додому", – звернувся він до шанувальників.

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Усик заявив, що наступний бій можливий за два-три місяці після відпочинку з родиною.

"Я просто хочу відпочити. Хочу додому, до сім'ї, до жінки та дітей. Але, можливо, через два-три місяці... Зараз я хочу відпочити", – сказав він.

Усик присвятив перемогу "людям усього світу", а наприкінці подякував оборонцям України.

"Хочу подякувати всій Україні, всім хлопцям, які боронять нашу країну. Я отримав безліч повідомлень від різних підрозділів, що боронять мою країну на лінії фронту – ви неймовірні. Ви дозволяєте зараз мені бути тут. Слава Україні", – сказав він.