Усик еще не выбрал следующего соперника, но у него есть несколько вариантов

После победы над Дюбуа украинский боксер заявил, что новый бой возможен через два-три месяца

Александр Усик после победы над Даниэлем Дюбуа (Фото: Leigh Dawney/Queensberry)

Чемпион мира по боксу Александр Усик после победы над британским боксером Даниэлем Дюбуа еще не определился со следующим соперником. Об этом он сказал после завершения матча на стадионе "Уэмбли".

"Кто следующий? Может быть, Тайсон Фьюри? Возможно, Дерек Чисора, Энтони Джошуа. Может быть, Джозеф Паркер? Пока не могу сказать, потому что хочу вернуться домой", – обратился он к поклонникам.

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Усик заявил, что следующий бой возможен через два-три месяца, после отдыха с семьей.

"Я просто хочу отдохнуть. Хочу домой, к семье, к жене и детям. Но, возможно, через два-три месяца... Сейчас я хочу отдохнуть", – сказал он.

Усик посвятил победу "людям всего мира", а в конце поблагодарил защитников Украины.

"Я хочу поблагодарить всю Украину, всех ребят, которые защищают нашу страну. Я получил множество сообщений от разных подразделений, защищающих мою страну на передовой – вы невероятны. Вы позволяете мне сейчас быть здесь. Слава Украине", – сказал он.