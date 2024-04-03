В Альпах розбився пасажирський гелікоптер: троє загиблих та поранені

Альпи (Фото: ЕРА/LAURENT GILLERON)

У швейцарських горах Альпи розбився гелікоптер, який перевозив людей до пункту висадки лижників. Внаслідок катастрофи три людини загинули, ще стільки ж постраждали, передає Associated Press з посиланням на місцеву поліцію.

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Поліція кантону Вале заявила, що в цьому районі залучили сім рятувальних вертольотів, щоб допомогти витягти двох людей, які перебували на борту, та доставити їх до найближчої лікарні.

Місцева влада розпочала розслідування, щоб з'ясувати причини трагедії. Наразі відомо, що легкий службовий вертоліт з'їхав з посадкового майданчика біля вершини Petit Combin висотою 3668 метрів на південному заході Швейцарії.

11 лютого 2024 року стало відомо, що нігерійський бізнесмен Герберт Вігве, співзасновник і гендиректор найбільшого в країні Access Bank, загинув в авіакатастрофі у США.

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