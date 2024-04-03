В Альпах разбился пассажирский вертолет: трое погибших и раненые
В швейцарских горах Альпы разбился вертолет, перевозивший людей в пункт высадки лыжников. В результате катастрофы три человека погибли, еще столько же пострадали, передает Associated Press со ссылкой на местную полицию.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Полиция кантона Вале заявила, что в этом районе привлекли семь спасательных вертолетов, чтобы помочь вытащить находившихся на борту двух человек и доставить их в ближайшую больницу.
Местные власти начали расследование, чтобы выяснить причины трагедии. Известно, что легкий служебный вертолет съехал с посадочной площадки у вершины Petit Combin высотой 3668 метров на юго-западе Швейцарии.
- 11 февраля 2024 года стало известно, что нигерийский бизнесмен Герберт Вигве, соучредитель и гендиректор крупнейшего в стране Access Bank, погиб в авиакатастрофе в США.
Читайте также: Ноль погибших: 2023 год стал самым безопасным в истории пассажирских авиаперевозок