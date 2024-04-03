В Альпах разбился пассажирский вертолет: трое погибших и раненые

Альпы (Фото: ЕРА/LAURENT GILLERON)

В швейцарских горах Альпы разбился вертолет, перевозивший людей в пункт высадки лыжников. В результате катастрофы три человека погибли, еще столько же пострадали, передает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

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Полиция кантона Вале заявила, что в этом районе привлекли семь спасательных вертолетов, чтобы помочь вытащить находившихся на борту двух человек и доставить их в ближайшую больницу.

Местные власти начали расследование, чтобы выяснить причины трагедии. Известно, что легкий служебный вертолет съехал с посадочной площадки у вершины Petit Combin высотой 3668 метров на юго-западе Швейцарии.

11 февраля 2024 года стало известно, что нигерийский бизнесмен Герберт Вигве, соучредитель и гендиректор крупнейшего в стране Access Bank, погиб в авиакатастрофе в США.

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