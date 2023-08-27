В Австралії під час навчань впав американський конвертоплан Osprey з морпіхами
Американський військовий вертоліт V-22 Osprey впав у море біля північного узбережжя Австралії під час навчань Predators Run. На його борту було понад 20 американських морпіхів, повідомило місцеве видання Sky News Australia.
Видання пише, що це сталося близько 11 години ранку (4:30 за київським часом) біля острова Мелвілл, розташованого на сході Тиморського моря. За даними ABC, рятувальники отримали повідомлення про аварію десь на годину раніше.
Неназвані джерела сказали Sky News, що в результаті аварії можуть бути постраждалі, але ABC пише, що рятувальна операція, ймовірно, була успішна, американських військових, що були на борту гелікоптера, вдалося врятувати.
"Повідомлень про загиблих немає", – пише ABC.
ОНОВЛЕНО о 9:10. Пізніше ABC з посиланням на авіаційну медичну службу CareFlight повідомило, що американських морпіхів врятували. Троє з них госпіталізовані, один – в критичному стані.
Збройні сили Австралії підтвердили факт аварії.
"За попередньою інформацією, інцидент стосується військовослужбовців Сполучених Штатів, військові Збройних сил Австралії не постраждали. Більше інформації буде надано, коли це буде потрібно", – йдеться в коментарі американських військових.
Навчання Predators Run – найбільші в Австралії цього року. У них беруть участь близько 2500 осіб, з них 500 зі Сполучених Штатів, 120 з Філіппін, 120 з Індонезії та 50 зі Східного Тимору.
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