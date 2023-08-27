В Австралії під час навчань впав американський конвертоплан Osprey з морпіхами

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Американський військовий вертоліт V-22 Osprey впав у море біля північного узбережжя Австралії під час навчань Predators Run. На його борту було понад 20 американських морпіхів, повідомило місцеве видання Sky News Australia.

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Видання пише, що це сталося близько 11 години ранку (4:30 за київським часом) біля острова Мелвілл, розташованого на сході Тиморського моря. За даними ABC, рятувальники отримали повідомлення про аварію десь на годину раніше.

Неназвані джерела сказали Sky News, що в результаті аварії можуть бути постраждалі, але ABC пише, що рятувальна операція, ймовірно, була успішна, американських військових, що були на борту гелікоптера, вдалося врятувати.

"Повідомлень про загиблих немає", – пише ABC.

ОНОВЛЕНО о 9:10. Пізніше ABC з посиланням на авіаційну медичну службу CareFlight повідомило, що американських морпіхів врятували. Троє з них госпіталізовані, один – в критичному стані.

Збройні сили Австралії підтвердили факт аварії.

"За попередньою інформацією, інцидент стосується військовослужбовців Сполучених Штатів, військові Збройних сил Австралії не постраждали. Більше інформації буде надано, коли це буде потрібно", – йдеться в коментарі американських військових.

Навчання Predators Run – найбільші в Австралії цього року. У них беруть участь близько 2500 осіб, з них 500 зі Сполучених Штатів, 120 з Філіппін, 120 з Індонезії та 50 зі Східного Тимору.

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