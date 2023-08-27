В Австралии во время учений упал американский конвертоплан Osprey с морпехами

Американский военный вертолет V-22 Osprey упал в море у северного побережья Австралии во время учений Predators Run. На его борту находилось более 20 американских морпехов, сообщило местное издание Sky News Australia.

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Издание пишет, что это произошло около 11 часов утра (4:30 по киевскому времени) у острова Мелвилл, расположенного на востоке Тиморского моря. По данным ABC , спасатели получили сообщение об аварии примерно на час раньше.

Неназванные источники сказали Sky News, что в результате аварии могут быть пострадавшие, но ABC пишет, что спасательная операция, вероятно, была успешной, американских военных, находившихся на борту вертолета, удалось спасти.

"Сообщений о погибших нет", – пишет ABC.

Вооруженные силы Австралии подтвердили факт аварии.

"По предварительной информации, инцидент касается военнослужащих Соединенных Штатов, военные Вооруженных сил Австралии не пострадали. Больше информации будет предоставлено, когда это потребуется", – говорится в комментарии американских военных.

Учения Predators Run – крупнейшие в Австралии в этом году. В них принимают участие около 2500 человек, из них 500 из Соединенных Штатов, 120 из Филиппин, 120 из Индонезии и 50 из Восточного Тимора.

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