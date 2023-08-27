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В Австралии во время учений упал американский конвертоплан Osprey с морпехами

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2023, 07:50
В Австралии во время учений упал американский конвертоплан Osprey с морпехами - Фото
Фото: EPA

Американский военный вертолет V-22 Osprey упал в море у северного побережья Австралии во время учений Predators Run. На его борту находилось более 20 американских морпехов, сообщило местное издание Sky News Australia.

Издание пишет, что это произошло около 11 часов утра (4:30 по киевскому времени) у острова Мелвилл, расположенного на востоке Тиморского моря. По данным ABC, спасатели получили сообщение об аварии примерно на час раньше.

В Австралии во время учений упал американский конвертоплан Osprey с морпехами

Неназванные источники сказали Sky News, что в результате аварии могут быть пострадавшие, но ABC пишет, что спасательная операция, вероятно, была успешной, американских военных, находившихся на борту вертолета, удалось спасти.

"Сообщений о погибших нет", – пишет ABC.

Вооруженные силы Австралии подтвердили факт аварии.

"По предварительной информации, инцидент касается военнослужащих Соединенных Штатов, военные Вооруженных сил Австралии не пострадали. Больше информации будет предоставлено, когда это потребуется", – говорится в комментарии американских военных.

Учения Predators Run – крупнейшие в Австралии в этом году. В них принимают участие около 2500 человек, из них 500 из Соединенных Штатов, 120 из Филиппин, 120 из Индонезии и 50 из Восточного Тимора.

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Андрей Водяный
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