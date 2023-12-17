В Індії вибухнув завод із виробництва вибухівки, щонайменше дев'ять загиблих

Щонайменше дев'ятеро людей загинули, ще кілька поранено під час вибуху на заводі з виробництва вибухових речовин у місті Нагпур в Індії

Фото - скриншот із відео

Щонайменше дев'ятеро людей загинули, ще кілька було поранено під час вибуху на заводі з виробництва вибухових речовин у місті Нагпур в індійському штаті Махараштра. Про це повідомляють The Saisat Daily.

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Вибух стався рано вранці 17 грудня на заводі компанії Solar Industries India, який виробляє промислову та військову вибухівку, а також паливо та боєголовки для оборонного сектору Індії.

За даними видання, на підприємстві в момент вибуху перебували 12 людей.

Вибух стався у цеху, де робили вибухові пристрої для вугільних шахт. Як пояснив представник компанії, це сталося під час робіт із герметизації продукції.

Поліція поки що розслідує причину вибуху.