В Индии взорвался завод по производству взрывчатки, не менее девяти погибших
По меньшей мере девять человек погибли, еще несколько были ранены при взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Нагпур в индийском штате Махараштра. Об этом сообщают The Saisat Daily.
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Взрыв произошел рано утром 17 декабря на заводе компании Solar Industries India, который производит промышленную и военную взрывчатку, а также топливо и боеголовки для оборонного сектора Индии.
По данным издания, на предприятии в момент взрыва находились 12 человек.
Взрыв произошел в цеху, где делали взрывные устройства для угольных шахт. Как пояснил представитель компании, это случилось во время работ по герметизации продукции.
Полиция пока расследует причину взрыва.
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