В індійському Кашмірі через зсув ґрунту загинули щонайменше 30 паломників
У контрольованій Індією частині штату Джамму та Кашмір через зсув ґрунту, спричинений сильними дощами, загинули щонайменше 30 паломників. Про це повідомили представники місцевої влади у мережі Х.
Зсув стався вдень 26 серпня поблизу печерного храму Вайшно Деві Мандір – одного зі священних індуїстських храмів і найвідвідуванішого паломницького центру Індії. Стихійне лихо сталося через зливи у сезон мусонних дощів у Гімалаях.
Під час пошуково-рятувальної операції, що розпочалася 27 серпня, була підтверджена загибель щонайменше 30 людей. Відомо також про десятки поранених.
Сильні дощі також завдали серйозної шкоди інфраструктурі в регіоні, зруйнувавши мости та дороги, а також затопивши будинки.
Храм Вайшно Деві Мандір розташований у передмісті Катри, до нього ведуть гірські стежки. Щороку його відвідують мільйони людей.
- Повені та зсуви є регулярним явищем протягом сезону мусонів з червня по вересень.
- 14 серпня злива призвела до повені в селі Часоті в індійському Кашмірі. Повідомлялося про щонайменше 60 загиблих і понад 100 зниклих безвісти.
