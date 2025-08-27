В індійському Кашмірі через зсув ґрунту загинули щонайменше 30 паломників

Інцидент стався біля одного з найвідвідуваніших індуїстських храмів

Місце зсуву ґрунту (Фото: @NasirHussainINC)

У контрольованій Індією частині штату Джамму та Кашмір через зсув ґрунту, спричинений сильними дощами, загинули щонайменше 30 паломників. Про це повідомили представники місцевої влади у мережі Х.

Зсув стався вдень 26 серпня поблизу печерного храму Вайшно Деві Мандір – одного зі священних індуїстських храмів і найвідвідуванішого паломницького центру Індії. Стихійне лихо сталося через зливи у сезон мусонних дощів у Гімалаях.

Під час пошуково-рятувальної операції, що розпочалася 27 серпня, була підтверджена загибель щонайменше 30 людей. Відомо також про десятки поранених.

Сильні дощі також завдали серйозної шкоди інфраструктурі в регіоні, зруйнувавши мости та дороги, а також затопивши будинки.

Храм Вайшно Деві Мандір розташований у передмісті Катри, до нього ведуть гірські стежки. Щороку його відвідують мільйони людей.

Храм Вайшно Деві (Фото: wikipedia)