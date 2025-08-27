В индийском Кашмире в результате оползня погибли по меньшей мере 30 паломников
В индийской части штата Джамму и Кашмир в результате оползня, вызванного сильными дождями, погибли по меньшей мере 30 паломников. Об этом сообщили представители местной власти в сети Х.
Оползень произошел днем 26 августа недалеко от пещерного храма Вайшно Деви Мандир – одного из священных индуистских храмов и самого посещаемого паломнического центра Индии. Стихийное бедствие произошло из-за ливней в сезон муссонных дождей в Гималаях.
В ходе поисково-спасательной операции, начавшейся 27 августа, подтверждена гибель по меньшей мере 30 человек. Также известно о десятках раненых.
Сильные дожди также нанесли серьезный ущерб инфраструктуре в регионе, разрушив мосты и дороги, а также затопив дома.
Храм Вайшно Деви Мандир расположен в пригороде Катри, к нему ведут горные тропы. Ежегодно его посещают миллионы людей.
- Наводнения и оползни – обычное явление в сезон муссонов с июня по сентябрь.
- 14 августа ливень вызвал наводнение в деревне Часоти в индийском Кашмире. Сообщалось о гибели по меньшей мере 60 человек и пропаже без вести более 100.
Комментарии (0)